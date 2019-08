NEMERENCO A SCHIMBAT MACAZUL: Spitalul din Cărpineni, Hânceşti, nu va fi închis

spitalul Arhanghel Mihail // foto: publika.md

Satul Cărpineni, din raionul Hînceşti a învins în războiul purtat cu ministerul Sănătăţii. Statul va relua finanţarea spitalului din localitate, a anunţat Ana Nemerenco, după vizita pe care a făcut-o la faţa locului. Demnitarul a schimbat macazul, după ce acum trei zile, declara, de la tribuna Parlamentului, că menţinerea singurului spital rural din ţară nu este justificată.



”Ministrul nici nu știe unde-i Cărpineniul și începe că vreți să ne închideți spitalul. Am cerut absolut toate documentele și vreau să vă spun eu absolut nu voi încălca cadrul legal și în momentul ce un spital nu corespunde regulilor de acreditare a unui spital, el prezintă pericol pentru pacienți, securitatea și viața pacientului”, a spus ministrul Sănătății, Ala Nemerenco.



Oficialul a mai declarat anterior că spitalul de la Cărpineni a supravieţuit doar pentru că de-a lungul timpului miniştrii sănătăţii au cedat presiunilor. Totuşi, după ce postul nostru de televiziune, a mediatizat cazul, Ala Nemerenco a vizitat spitalul rămas fără finanţare. Am încercat să aflăm ce a determinat-o să-şi schimbe părerea, doar că ministrul a refuzat să discute cu reporterul nostru.



"Eu îmi cer scuze, eu sunt în zi de sâmbătă şi sunt ieşită din oraş, la revedere", a spus ministrul Sănătății, Ala Nemerenco.





Solicitat telefonic, primarul localităţii a declarat că a avut nevoie de argumente foarte bune ca să o convingă pe Nemerenco să ajute instituţia să obţină contractul de finanţare din cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.



"Am reuşit prin argumente, prin convingerea oamenilor că acest spital este necesar. Doamna ministru a promis că ne va ajuta să obţinem prelungirea contractului de finanţare de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi s-a convins că acest spital nu este atât de fioros aşa cum se vorbea mai înainte", a spus primarul comunei Cărpineni, raionul Hânceşti, Ion Cărpineanu.



Spitalul din Cărpineni a rămas recent fără finanţare din partea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pentru că starea a trei încăperi nu ar corespunde normelor sanitare. Decizia autorităţilor centrale a revoltat atât oamenii din localitate, cât şi din satele vecine. Spitalul din Cărpineni deserveşte aproape 40 de mii de oamenii, din 13 sate.