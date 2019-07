NEÎNŢELEGERI în alianţa Kozak PSRM-ACUM. Dodon CRITICĂ Guvernul Sandu. REACŢIA lui Andrei Năstase

Relaţia partidelor din alianţa Kozak PSRM-ACUM devine tot mai încordată. Şeful informal al socialiştilor Igor Dodon este nemulţumit de activitatea unor ministere din cadrul Guvernului condus de Maia Sandu însă, deocamdată, spune că va închide ochii la acest lucru. Mai mult, şeful statului i-ar fi rugat pe deputaţii din PSRM să fie mai indulgenţi cu noul executiv. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de televiziune.



"Dacă cineva crede că noi i-am dat toate ministerele și ei sunt așa mari guvernanți și fac diferite declarații, vreau să le amintesc că au doar 26 de mandate, nu 51 și nici 35, cât au socialiștii. Totul poate să meargă înainte doar dacă suntem împreună. Ce perioadă, de obicei, se oferă Guvernului pentru "luna de miere"? 90-100 de zile? Iată, la începutul lunii septembrie am multe întrebări către multe ministere. Sincer vă spun", a menţionat Igor Dodon.



Igor Dodon a dat de înţeles că mulți dintre cei care au fost numiţi în funcții sunt lipsiți de experiență.



"Înțeleg că sunt oameni noi, nu văd toate procesele, dar încercăm să-i ajutăm. Am ordonat consilierilor, am rugat deputații să fie indulgenți la această etapă pentru că sunt probleme, nu sunt oameni care... dar sunt și profesioniști acolo", a precizat Dodon.



Prim-ministrul Maia Sandu nu a reacţionat, deocamdată, la declaraţiile făcute de şeful statului Igor Dodon. Reprezentanţii Serviciului de presă al Guvernului au cerut o solicitare oficială pentru a oferi un răspuns în acest sens.

Totuși, colegul ei de coaliție, vicepremierul Andrei Năstase, care este și ministrul Afacerilor Interne, neagă că ar exista disensiuni în sânul alianței de guvernare.



"Nu există niciun fel de neînțelegeri. Vă mulțumesc. - Dar la ce s-a referit domnul Dodon? - Întrebați-l pe domnul Dodon", a declarat Andrei Năstase.



În cadrul aceluiași interviu, Igor Dodon a declarat că va avea în aceste zile o discuție la Moscova cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, dar și cu reprezentanții Gazprom cu care va vorbi despre noul contract de livrare a gazelor naturale.

Dodon a ținut să accentueze că face acest lucru, chiar dacă atribuțiile în acest sens îi revin Guvernului condus de Maia Sandu. Nici în acest context, premierul Maia Sandu nu a oferit încă vreun răspuns.