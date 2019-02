Neil Robertson a câştigat Openul Ţării Galilor. Jucătorul de snooker din Australia a dispus în finală de englezul Stuart Bingham, într-o partidă disputată la Cardiff. Robertson a condus cu 7-3, dar Bingham a revenit şi a câştigat următoarele patru jocuri consecutive.

Australianul care a mai triumfat la acest turneu în anul 2007 şi-a adjudecat următoarele jocuri şi s-a impus cu 9-7.



"E incredibil, am câştigat. Sunt foarte mulţumit. A trebuit să lupt mult pentru această performanţă. Am făcut câteva greşeli, însă am depus mult efort pentru a câştiga", a spus jucătorul de snooker, Neil Robertson.



Succesul de la Cardiff i-a adus lui Robertson un premiu în valoare de 70.000 de lire sterline. Este a doua victorie a sportivului australian din acest an, după cea de la Riga Masters.