Neil Peart, bateristul celebrei trupei de rock progresiv Rush, a murit la vârsta de 67 de ani

Neil Peart, bateristul celebrei trupei canadiene de rock progresiv Rush, a murit la vârsta de 67 de ani în Santa Monica, California. Trupa a confirmat vineri pe Twitter moartea în urma unui cancer a lui Peart, al cărui deces fusese anunţat cu anterioritate de medii de specialitate precum Rolling Stone, relatează agenţiile EFE şi AFP, potrivit agerpres.ro.



"Cu inima frântă şi o tristeţe imensă trebuie să împărtăşim teribila veste că marţi prietenul, fratele şi colegul nostru de trupă timp de peste 45 de ani, Neil, a pierdut lupta sa incredibilă de trei ani şi jumătate cu cancerul cerebral", notează Rush în mesaj.

Admirat pentru stilul său exploziv şi imaginativ de a cânta la tobe, Peart (Hamilton, Canada, 1952) a fost sufletul, alături de basistul şi solistul Geddy Lee şi de chitaristul Alex Lifeson memorabilei trupe Rush, un punct de referinţă al rockului progresiv care a atins culmea succesului în anii 70.



Peart, care a fost şi textier, s-a alăturat trupei în 1974 după ce formaţia lansase deja albumul său omonim 'Rush' (1974).

Cu Peart ca piesă cheie a sound-ului său, Rush s-a dedicat unui stil rock baroc care a făcut gală de virtuozitate instrumentală şi de solo-uri memorabile.



Albume precum ''2112'' (1976), ''Permanent Waves'' (1980) sau ''Moving Pictures'' (1981) ajută la explicarea moştenirii lăsată de această trupă care a atins o mare popularitate în întreaga lume.



Peart este de asemenea citat în mod curent printre percuţioniştii cu cea mai mare influenţă la nivel mondial.



"Puterea, precizia şi compoziţia sa sunt incomparabile. Era numit 'Profesorul' pe bună dreptate: toţi am avut de învăţat de la el", a subliniat Dave Grohl, fostul baterist al trupei Nirvana şi actualul lider al formaţiei Foo Fighters.



Taylor Hawkins, bateristul Foo Fighters, şi Dave Grohl au pronunţat discursul de includere, în 2013, a trupei Rush în celebrul Rock and Roll Hall of Fame.