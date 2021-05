Negureni Noi, raionul Ungheni - sat uitat de Dumnezeu și de autorități

Aproape 150 de sate în care locuiesc mai puţin de 100 de oameni, riscă să dispară de pe harta Moldovei. 20 la sută dintre acestea sunt din raionul Ungheni, care și-au pierdut jumătate din populație în ultimii 10 ani, potrivit demografilor.Uitaţi de Dumnezeu și de autorităţi - așa se simt şi puţinii locuitori din Negureni Noi, raionul Ungheni, de unde aproape toţi tinerii au plecat în căutarea unei vieți mai bune, iar bătrânii rămaşi îşi trăiesc zilele în singurătate.Pe străzile pustii ale satului poţi vedea doar case părăsite şi garduri distruse. Nici măcar locuinţele întregi nu trebuiesc nimănui. În urmă cu 10 ani, în Negurenii Noi locuiau circa 100 de persoane. Acum, casele la care arde lumina pot fi numărate pe degete.Cei rămaşi își amintesc cu dor de vremurile în care satul era plin de viaţă."Era un sat mare cu mulţi oameni. Aici două rânduri de case, la vale încă un rând. Erau locuri de muncă.""Era multă lume. Erau case una lângă alta. Mulţi copii, tineret. Acum nu mai este nimic.""Mulţi au murit, copiii au plecat, majoritatea în Rusia. Printre cei rămaşi nu prea este tineret."Localnicii spun că aproape au pierdut legătura cu lumea exterioară."La 112 facem legătură cu Chişinăul. În rest este greu.- Dar el funcţionează?- Nu, nu pot forma "zero". Merg la vecină, dacă am nevoie."Moldova se numără printre cele 20 de țări ale lumii în care situaţia privind depopularea este una dramatică. În fiecare an, ţara noastră pierde mai mult de 10 mii de oameni, ceea ce este egal cu populaţia a două sau trei sate mari, susţin demografii. Motivul ar fi migrația oamenilor."Procesul depopulării s-a acutizat de mai bine de trei decenii. Am pierdut practic de 2 ori mai multă populație, decât în cel de-al Doilea Război Mondial", susține demograful Valeriu Sainsus.Experţii mai spun că în Moldova rata mortalității o depășește pe cea a natalității deja de două decenii.