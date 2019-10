Negocierile în formatul 5+2 BAT PASUL PE LOC. La Bratislava nu a fost luată nicio decizie

Negocierile în formatul 5+2, privind reglementarea conflictului transnistrean bat pasul pe loc. În cadrul unei noi reuniuni care s-a desfăşurat la Bratislava, Slovacia, între 8 şi 10 octombrie, a fost examinat doar stadiul de implementare a măsurilor convenite anterior în cadrul pachetului „Berlin-plus”, care prevăd consolidarea încrederii între Tiraspol şi Chişinău.

Potrivit şefului misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukirch, membrii reuniunii nu au avut suficient timp pentru a întocmi o decizie protocolară, care ar însemna o eventuală avansare în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.

"Am ajuns la concluzia că avem nevoie de mai mult timp şi consultaţii suplimentare pentru a întocmi o decizie protocolară. În următoarele zile, săptămâni noi vom continua discuţiile pentru a un text clar pentru documentul final", a spus CLAUS NEUKIRCH, şeful misiunii OSCE în Moldova.



Potrivit şefului misiunii OSCE în ţara noastră, Claus Neukirch, în cadrul rundei de negocieri de la Bratislava, reprezentanţii Chişinăului şi Tiraspolului s-au arătat dispuşi să conlucreze şi în continuare asupra implementării măsurilor de consolidare a încrederii convenite anterior. Este vorba, în mare parte despre cele opt puncte prioritare, convenite în 2016, la reuniunea în formatul 5+2 de la Berlin, Germania, care au fost incluse în aşa numitul "Pachet Berlin Plus". Printre măsurile de consolidare a încrederii între cele două părţi se numără redeschiderea podului între localităţile Gura-Bîcului şi Bîcioc, accesul agricultorilor moldoveni la terenurile agricole din raionul Dubăsari, aflate sub controlul autorităţilor transnistrene, participarea vehicolelor din Transnistria în traficul internaţional dar şi alte chestiuni ce ţin de domeniul ecologic, educaţional sau din cel al telecomunicaţiilor.



"După foarte lungi, constructive şi uneori dificile discuţii am ajuns la un numitor comun la aproape toate problemele", a spus CLAUS NEUKIRCH, şeful misiunii OSCE în Moldova.



În cadrul reuniunii privind reglementarea conflictului transnistrean nu a fost pusă în discuţie retragerea trupelor ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova şi nici problema lichidării depozitului de muniţii de la Cobasna. Chișinăul a fost reprezentat la această întrunire de vicepremierul pe probleme de Reintegrare, Vasilii Șova. Potrivit șefului Misiunii OSCE la Chișinău, Claus Neukirch, următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 privind reglementearea transnistreană, ar putea avea avea loc în Slovacia sau Albania.