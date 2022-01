Negocieri tensionate la Geneva. Antony Blinken și Serghei Lavrov, într-o nouă rundă de discuții privind situaţia din estul Ucrainei

O nouă rundă de discuţii între Statele Unite şi Rusia privind situaţia tensionată din estul Ucrainei are loc la Geneva unde s-au întâlnit secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, cu omologul său rus, Serghei Lavrov. Dialogul are loc după o serie de întrevederi rămase fără rezultat între oficiali de ambele părți.



"Nu ne așteptăm să reușim să rezolvăm toate divergențele noastre astăzi, dar vom putea trasa calea diplomației și dialogului. Sperăm că vom rămâne deschişi și ne vom angaja să continuăm calea către o soluționare pașnică a conflictului.", a declarat , Antony Blinken, secretarul de stat american.



În ajunul întrevederii, Blinken a avertizat din nou Rusia că se va confrunta cu consecinţe grave dacă va invada Ucraina. La rândul său, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia aşteaptă răspunsuri "concrete" din partea Statelor Unite la solicitările formulate săptămâna trecută.



"Am citit ieri și astăzi o cantitate imensă de materiale pregătite de Departamentul de Stat al SUA cu aşa-numita "dezinformare rusă la scară uriașă". Sper că cineva din Departamentul de Stat nu a fost ocupat doar cu aceste documente și s-a concentrat asupra propunerilor noastre, pe care vi le-am transmis.", a menționat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.



Lavrov este însoţit la Geneva de adjunctul său, Serghei Reabkov.



" - Bună dimineaţa, domnule. Este cumva Rusia intimidată de Ucraina? De ce vă temeţi de Ucraina? De ce vă simţiţi ameninţaţi de Ucraina? - Rusia nu se teme de nimeni, nici măcar de SUA. - Vom avea parte de pace astăzi?", a replicat Reabkov.



Rusia a mobilizat peste 100 de mii de soldați la granița cu Ucraina, iar Occidentul crede că Moscova plănuiește o invazie. Rusia neagă, dar spune că ar putea lua măsuri militare dacă nu îi sunt îndeplinite cererile, inclusiv un angajament al NATO de a nu se extinde spre est.

Printre garanţiile de securitate cerute de Rusia se numără şi retragerea trupelor și a echipamentelor militare NATO din România și Bulgaria. Potrivit Reuters, declaraţia a fost făcută de ministerul rus de Externe, vineri, înaintea rundei de negocieri. Şi Alianţa Nord-Atlantică intenţionează să organizeze o nouă reuniune a Consiliului NATO-Rusia, dar nu a fost stabilită o dată precisă.