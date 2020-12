Negocieri intense la București. Florin Cîţu, propunerea PNL pentru funcţia de premier

"Nu e întâmplătoare această nominalizare, va urma o perioadă dificilă în care e nevoie de o bună cunoaștere a administrației, a situației finanțelor publice, de un premier cu credibilitate în fața mediului de afaceri, în fața instituțiilor financiare internaționale. Florin Cîțu a purtat negocieri importante cu partenerii europeni și cu instituțiile internaționale.", a spus preşedinte PNL, Ludovic Orban.Liberalii, care au obţinut 26% la alegeri, au anunţat că încep astăzi negocierile pentru formarea unei majorităţi parlamentare în vederea susţinerii unui nou Guvern. Ludovic Orban a declarat că discuţiile se vor purta cu USR PLUS, care l-a propus la funcţia de premier pe Dacian Cioloş, cu UDMR şi cu grupul minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că formaţiunea sa nu îl va vota pe Florin Cîţu la eventuala învestire în Parlament. Social-democraţii au prezentat propria candidatură la funcţia de prim-ministru al României. Este vorba despre medicul Alexandru Rafila.PNL a mai decis că îl va susţine pe liderul formaţiunii, Ludovic Orban, pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, la negocierile care vor urma cu USR PLUS și UDMR. Șefia Camerei Deputaților este revendicată și de USR PLUS, care își dorește funcția pentru co-președintele partidului, deputatul Dan Barna.