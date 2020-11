Neglijența doctorilor aproape că i-a costat viața. O femeie povestește chinurile GROAZNICE prin care a trecut la a doua naștere

Natalia Ciobanu din Chișinău a povestit în rețelele de socializare despre metoda uluitoare, pe care medicii au folosit-o față de ea în procesul nașterii. Potrivit tinerei mămici, neglijența doctorilor aproape că i-a costat viața. Partea acuzată refuză să comenteze situația. Elena Derjanschi a încercat să înțeleagă.Prima sarcină a Nataliei Ciobanu a fost una planificată, și femeia s-a simțit minunat toate nouă luni de gravidanță. Nașterea a fost planificată într-una din maternitățile de stat din Сapitală. În timpul travaliului, cineva dintre lucrătorii medicali a apăsat puternic pe abdomen pentru a accelera procesul. Potrivit Nataliei, în timpul travaliului medicul și moașa , au aplicat vacuumul și forța fizică."Prima dată au apăsat sub piept, dar nu a fost doar o presiune, doamna pur și simplu s-a lăsat peste mine cu toată greutatea. Copilul nu s-a născut, și au repetat manevra. A doua oară a apăsat cu mult mai tare, eu chiar am strigat ”nu apăsați” și m-am acoperit cu mânile. Ea mi-a luat mânile și a mai apăsat odată și mai tare.”Din fericire, copilul Nataliei s-a născut perfect sănătos, dar ea a fost nevoită să petreacă la spital opt zile, perioada în care avea dureri și se simțea tot mai rău. A doua zi după externare Natalia a mers la ecografie, de unde a fost preluată de salvare și transportată de urgență la spital."La ecografie mi-au spus, că trei sferturi din ficat sunt acoperite cu hematom, iar în cavitatea abdominală s-a acumulat 650 ml de lichid . Mi-au s-a spus să nu mă mișc, deoarece pot să mor în orice moment.”"Practica, de care a avut parte Natalia în timpul nașterii, medicii o numesc ”manevra lui Kristeller”, în timpul căreia un obstetrician sau un medic apasă puternic peste burta femeii gravide în timpul contracțiilor, și astfel îl împinge literalmente pe copil din burta mamei. Această practică este interzisă oficial în mai multe țări, de exemplu, în Rusia, Ucraina și Statele Unite. De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății recomandă refuzarea aplicării acesteia. Manevra lui Kristeller este considerată o practică a trecutului, deoarece este asociată cu riscuri pentru sănătate, atât pentru femeia aflată în travaliu, cât și pentru bebeluș. "Natalia a avut nevoie de o lună, ca să se recupereze după naștere. În tot acest timp nu a putut să-și vadă copilul."Nu puteam singurică să mă îngrijesc, să mănânc, în burtă aveam tuburi. Au urmat câteva intervenții chirurgicale, și mi-am revenit doar în vară.”De la nașterea copiluli Nataliei au trecut doi ani. Între timp, femeia a scris o plângere la Procuratură. În primăvara anului 2019 a fost deschis un dosar penal, iar ancheta este în desfășurare. Noi am încercat să obținem o reacție a angajaților maternității, unde a născut Natalia, dar am primit răspunsul ”no comment”.Avocata Olesea Doronceanu de la Institutul pentru Drepturile Omului, care a reprezentat mai multe dosare de malpraxis medical, susține că în Republica Moldova nu există o lege a malpraxisului care să-i protejeze pe pacienți, iar din această cauză unica soluție este expertiza medico-legală.De asemenea, nu există nici statistici oficiale referitor la procesele, care implică neglijență medicală. Din 2011, Institutul pentru Drepturile Omului a gestionat 9 astfel de cazuri. Unele dintre ele sunt închise, altele sunt în proces de anchetare de mulți ani.Probabil, din această cauză mărturisirile Nataliei au stârnit un val de comentarii în rețelele de socializare. Tânăra a aflat despre multimple istorii asemănătoare cu cea, prin care a trecut ea. Astfel, acum obținerea dreptății a devenit o chestiune de principiu."Mi-au scris femei, care după această procedură au rămas cu coastele rupte, și au petrecut la spital câte jumătate de an. Știu cazuri, când au avut de suferit bebelușii. Și mai groaznic, când copiii au devenit invalizi. Din păcate, la noi despre aceste cazuri nu prea se vorbește.”