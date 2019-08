NEBUNIE în Bunol, Spania. Peste 20.000 de oameni din întreaga lume au participat la celebra bătaie cu roşii Tomatina

Embed:

Distracţie maximă la marea bătălie cu roşii din satul spaniol Bunol. Evenimentul a atras peste 20 de mii de oameni din întreaga lume. 145 de tone de legume coapte au fost puse la dispoziţie pentru ediţia din acest an a celebrului festival La Tomatina.



Pentru a participa la bătălia cu roşii, oamenii au plătit o taxă de 12 euro. Startul s-a dat atunci când camioanele pline cu legume au ajuns în piaţa centrală din localitate.



"Este fantastic. Îmi place fiecare minut petrecut aici. Ador atmosfera comunităţii. Ador acest eveniment", a menţionat o participantă.



"E atât de bine aici. Am trăit cea mai frumoasă zi din viaţa mea. A fost foarte amuzant. Au trecut atâtea camioane cu roşii. Iniţial credeam că nu vor fi suficiente tomate. Tocmai am fost şi ne-am scăldat în râu şi ne-am curăţat de ele", a precizat o altă participantă.



"A fost atât de distractiv şi multă nebunie. Mă bucur să particip la acest festival", a subliniat un participant.



Festivalul Tomatina datează din anul 1945. Evenimentul a fost inspirat din lupta unor tineri cu roşiiile expuse pe o tarabă din piaţa centrală din Bunol. Anul următor, ei şi-au dat întâlnire pentru o nouă rundă, dar de această dată şi-au adus roşiile de acasă. În 2002, autorităţile spaniole au decretat festivalul o atracţie turistică internaţională.