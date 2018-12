NE MÂNDRIM! Un moldovean a fost desemnat cel mai bun artist din Austria

Un moldovean este cel mai bun artist din Austria. Dansatorul de balet Mihail Sosnovschi a fost distins, la Viena, cu Marele Premiu pentru Cultură 2018.



Mihail a început să facă balet când avea doar 9 ani, iar la 14 deja învăţa la Conservatorul din Viena. A fost luat la Opera de Stat din capitala Austriei la vârsta de doar 17 ani şi munceşte acolo până astăzi, adică de 18 ani. Este considerat unul dintre cei mai buni dansatori de balet din lume.



"Ca să ajungi solist, trebuie să treci prin anumite etape, să interpretezi anumite roluri, să munceşti cu anumiţi coregrafi ale căror lucrări sunt puse în scenă doar la Viena", a declarat Mihail Sosnovschi, prim-balerin al Operei din Viena.



Performanţele lui cer şi multă muncă. Mihail are repetiţii după repetiţii şi respectă o dietă strictă.



"Am repetiţii cel puțin opt ore pe zi. Cu asemenea antrenamente nu prea ai nevoie de dietă. Trebuie doar să mănânci normal, să bei multă apă și să dormi", a spus Mihail Sosnovschi, prim-balerin al Operei din Viena.



Pe lângă antrenamentele extenuante, în prezent, Mihail reuşeşte să fie şi profesor de balet. Îşi învaţă discipolii să muncească mult, pentru că baletul cere eforturi colosale.



"Le spun să vină şi să se dedice astăzi sută la sută, mâine şi mai mult, ca peste un an să aibă performanţe", a menționat Mihail Sosnovschi, prim-balerin al Operei din Viena.



Mihail Sosnovschi este primul artist de balet care a primit Marele Premiu pentru Cultură din Austria.