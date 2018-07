NE DUCE FAIMA PESTE HOTARE. Cine este moldoveanul care a defilat pentru Dolce&Gabbana

Foto: Facebook

Şi-a început cariera în calitate de chelner, dar destul de repede a ajuns model internaţional. Moldoveanul Vadim Mamot, în vârstă de 20 de ani, face modeling doar un an, dar a reuşit deja să defileze alături de Naomi Campbell și Ashley Graham la două prezentări ale renumitului brand Dolce&Gabbana. Show-ul „Alta Moda” a avut loc în curtea unei vile pe malul lacului Como. Acum, Vadim se află în capitala modei - oraşul Milano şi a acceptat să ne ofere un interviu.



În cadrul prezentării colecţiei, Vadim Mamot a avut două ieşiri: una în costum sportiv şi alta în costum clasic. Hainele au fost confecționate exact pe mărimea lui. Tunsoarea i-a făcut-o frizerul casei de modă. Casting-ul pentru Dolce, concluzionează Mamot, a fost destul de dur.



"Cand ajungi la iesire esrte Domenico sau Stefan, sau ei impreuna si te arangeaza si spun treci sau nu. Si eu tin minte cand al zecelea baiat a ajuns la Domenico, ala sa uita si zice nu - tu afara. Cand am vazut asata ma gandeam si eu n-a sa trec", a declarat Vadim Mamot, model.



Pentru a obţine dreptul de a defila pentru marii designeri, spune Vadim Mamot, trebuie să ai parametri mai deosebiţi ai corpului. Cel mai important – înălţimea să nu fie mai mică de 186 de centimetri. În cadrul evenimentului, Vadim a reușit să facă cunoștință cu ambii designeri.



"Cu Stefan nu prea am vorbit, el ca deobicei cu treburile sale cu telefonul cauta ceva. Dar Domenico e mai mult cu haine. Cu Domenico am stat de vorba. Ca personalitate e destul de interesant, glumaret caatare", Vadim Mamot, model.



Tânărul a încheiat contracte pe cinci ani cu o casă de modă şi acum locuieşte la Milano. În Moldova a lucrat în calitate de chelner şi operator în call-center. El spune că a devenit model pur întâmplător.



" Am fost inviat de un prieten la un casting, nu ca am cautat, dar am fost primit. E complicat sunt si momente grele? Sunt cativa sutinguri cand stai sub soare, dar fotografii vor inca sa te uiti la soare, dam cum daca e cald", Vadim Mamot, model.



Vadim Mamot nu are de gând să se oprească la performanțele obţinute. El este înscris la facultatea de drept, iar pe viitor vrea să ajungă politician.