Ne duce faima în lume. O moldoveancă stabilită în Barcelona a cucerit zeci de medalii de aur la campionatele de atletism din Spania

Moldoveanca povesteşte că pasiunea pentru atletism a descoperit-o încă de mică şi asta a determinat-o să ia lucurile în serios chiar de la cinci ani. Spune că munceşte mult pentru toate reuşitele, iar familia îi este cel mai mare sprijin."La vârsta de cinci ani am început să practic atletismul. Am început să câştig foarte multe campionate aici în Spania, care m-au făcut să am încredere în mine şi în forţele şi capacităţile mele.Nu voi uita niciodată de unde am plecat şi sunt mândră că sunt moldoveancă. Familia mea este cea care mă susţine de la început", a spus atleta, Adelina Daraban.Ulterior, s-a calificat şi la Campionatul Spaniei la atletism, care se va desfăşura în martie."Visul meu este să ajung să particip la Jocurile Olimpice reprezentând Moldova sau Spania. Încă nu ştiu. Sunt o persoană care luptă pentru tot şi ştiu că o să pot să ajung unde eu o să vreau", a menţionat Adelina Daraban.