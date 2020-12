Navalnîi susţine că Putin ar fi confirmat otrăvirea sa

Opozantul rus Alexei Navalnîi s-a declarat entuziasmat de răspunsul lui Putin cu privire la ancheta care se derulează în legătură cu otrăvirea sa. El susține că președintele rus nu a făcut altceva decât să confirme declaraţiile sale.Navalnîi:"Eu consider că toate dovezile indică asupra faptului că este vorba despre otrăvire. Mai ales acum, după ancheta Bellingcat, la care, la fel, am participat. Dar anume acum, ei, desigur, nu pot declanșa o anchetă penală, pentru că ar fi un dosar împotriva lui Putin. Și, sigur, va fi împotriva colaboratorilor FSB-ului, după ce azi au confirmat totul. Eu sunt exaltat de aceste răspunsuri ale lui Putin, care pur și simplu a confirmat totul, așa cum a fost."Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii «Navalnîi Live», difuzată joi seara. Aceasta a avut loc după conferința de presă a lui Putin, la care acesta a fost întrebat despre ancheta privind cazul otrăvirii lui Navalinîi.Putin:"Acest pacient al clinicii din Berlin se bucură de susținerea serviciilor speciale americane. Iar dacă informaţia este adevărată, atunci este un lucru curios și serviciile speciale desigur că ar trebui să-l monitorizeze. Dar asta nu înseamnă că el trebuie otrăvit, cine are nevoie de el? Dacă ar fi fost necesar, atunci acest lucru ar fi fost dus până la capăt."Vineri, Dmitrii Pescov, secretarul de presă al președintelui rus, a explicat ce a avut în vedere Putin. Potrivit lui, serviciile secrete sunt pe urma celor care contactează cu alte servicii străine. Şi anume pe acești oameni serviciile speciale îi urmăresc în întreaga lume.Amintim că, în 14 decembrie, Bellingcat, The Insider și CNN au publicat investigații din care reiese că în otrăvirea lui Navalinîi ar putea fi implicate 8 persoane din serviciul operativ al unui departament secret al FSB-ului rus.