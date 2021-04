Nava Ever Given este blocată iar. Egiptul a confiscat portcontainerul şi cere proprietarilor 900 de milioane de dolari

Scandal în cazul navei care a blocat o săptămână canalul Suez. Egiptul a confiscat portcontainerul Ever Given şi cere proprietarilor să plătească 900 de milioane de dolari drept despăgubiri, relatează The Guardian.



Ever Given este din nou blocată la 2 săptâmâni după ce a fost pusă pe linia de plutie în canalul Suez. Nava gigant, de peste 220.000 de tone a ajuns în centrul unei dispute legale între autoritățile egiptene și proprietarii japonezi cu privire la impactul financiar rezultat în urma blocării Suezului timp de o săptămână. Cu alte cuvinte egiptenii cer despagubire de 900 de milioane de dolari și nu vor să elibereze nava până nu primesc banii.

Nava masivă a fost confiscată în urma deciziei unui tribunal din Ismailia. Autoritatea Canalului Suez vrea despagubiri de la proprietarii japonezi pentru costul operațiunii de salvare și taxele de tranzit pierdute în săptămâna în care canalul a fost blocat. Circa 50 de nave trec zilnic prin canal și peste 442 de nave au fost blocate în săptămâna de criză.

"Nava este acum confiscată oficial", a declarat Generalul Osama Rabie pentru televiziunea de stat egipteană. „Nu vor să plătească nimic”. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea proprietarului navei, Shoei Kisen Kaisha Ltd.

Cu toate acestea, compania japoneză îşi doreşte ca asiguratorii navei să achite jumătate din nota de plată. Aceştia au invocat un principiu al legislaţiei maritime care impune oricăruia dintre clienţii navei să împartă riscul şi costurile implicate dacă nava se confruntă cu o tragedie sau cu un eşec.

Trezorierul Uniunii Naţionale a navigatorilor din India susţine că membrii echipajului sunt trataţi bine şi sunt plătiţi în continuare, scrie observatornews.ro.