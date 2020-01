NATO ar putea să se extindă în Orientul Mijlociu şi să-şi schimbe denumirea. Trump a propus un nou nume Alianţei

Alianța Nord-Atlantică ar putea să se extindă în Orientul Mijlociu şi să-şi schimbe denumirea. Ideea aparţine președintele american, Donald Trump, care a declarat că unele țări arabe ar merita să facă parte din acest bloc politico-militară. Liderul de la Casa Albă nu a ezitat să se laude că i-a propus secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, și un nou nume organizaţiei.



"Chiar am propus și un nume: NATO plus ME, de la inițialele engleze ale Orientului Mijlociu. Îi veți spune NATOME, zic că e un nume frumos. Sunt bun la dat nume, nu?", a declarat Trump.



După această glumă, Trump a devenit serios și a declarat că NATO trebuie să se implice mai mult în Orientul Mijlociu, pentru a ajuta SUA în lupta cu grupările teroriste, precum și să adopte o poziție de forță în raport cu regimul iranian.



"Aria de acțiune a NATO ar trebui lărgită și Alianța ar trebui să caute Statul Islamic. Noi o vom ajuta, dar acum toată povara se află pe umerii noștri, ceea ce nu este corect. Iran nu trebuie să aibă arme nucleare și nici nu va avea vreodată. Ei înțeleg, le-am explicat foarte clar acest lucru", a precizat preşedintele SUA.



Trump are nevoie de susținerea statelor membre NATO în confruntarea cu Iran, mai ales că, aseară, Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA controlată de democraţi, a adoptat o rezoluţie prin care încearcă să limiteze atribuţiilor președintelui în declanşarea unor acţiuni militare împotriva Iranului. Deși documentul este unul simbolic, acesta demonstrează divergenţele din societatea americană cu privire la tensiunile din Orientul Mijlociu.

