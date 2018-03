NAȚIONALA U-19, EȘEC CU ZIMBRU. Oleg Fistican a convocat la lot mai mulți fotbaliști din campionatele altor țări

Antrenorul echipei naționale de fotbal "Sub 19 ani", Oleg Fistican, a convocat la lot și a folosit în meciul amical cu Zimbru Chișinău mai mulți fotbaliști din campionatele altor țări. În tricoul naționalei de juniori și-au făcut apariția pe teren 6 jucători legitimați la cluburi din Italia, România, Irlanda și Rusia.



Raul Obleac și Gabriele Bălan activează la cluburile italiene italiene Frosinone și San Giacomo Chieri.



"Acolo nivelul este foarte ridicat și este greu, dar trebuie să te strădui tot timpul. Trebuie să ai personalitate, căci dacă nu ai, nu joci", a menţionat Raul Obleac.



"Nivelul este bun, mai ales din punct de vedere fizic. E clar că jocul e altfel la italieni, deci trebuie să mă obișnuiesc cu fotbalul moldovenesc", a precizat Gabriele Bălan.



Naționala de juniori sub 19 ani a pierdut confruntarea cu "zimbrii" cu scorul de 0-2.



Discipolii lui Eric Ococo au marcat prin Nechita Iurașco și Radu Scoarță. În repriza secundă, antrenorul micilor "tricolori", Oleg Fistican, l-a introdus pe teren pe mijlocașul Dragoș Mămăligă de la clubul irlandez Bray Wanderers. Tânărul fotbalist a ajuns în Irlanda de mic copil împreună cu familia sa.



"Eu m-am născut în Moldova și la 4 ani am plecat cu familia în Irlanda. Am frate și soră născuți în Irlanda și acolo e casa noastră. Viața în Irlanda este foarte bună. Părinții muncesc, tata lucrează, iar mama învață de soră medicală. Eu, fratele și sora, toți plecăm la școală și merge", a declarat Dragoş Mămăligă, mijlocaș Moldova U-19.



În acest an, elevii lui Oleg Fistican au disputat deja 3 partide amicale cu formații din Republica Moldova. Anterior meciului cu semenii de la Zimbru, ei au pierdut cu 0-1 în fața echipei de seniori a clubului Spicul Chișcăreni și au remizat fără goluri cu echipa de tineret a clubului Sfîntul Gheorghe Suruceni.