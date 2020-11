Naționala Rusiei a început pregătirile pentru meciul amical cu reprezentativa Moldovei. Adversarii "tricolorilor" s-au reunit la centrul de pregătire din Novogorsk sub comanda selecționerului Stanislav Cercesov.

Chiar dacă reunirea a avut loc în această săptămână, rușii s-au pregătit din timp pentru meciurile care urmează să le dispute în această lună. Pe lângă partida de la Chişinău, Rusia mai are programate 2 confruntări în Liga Națiunilor cu Turcia și Serbia, toate în deplasare.

"Ne-am pregătit din timp. Oamenii responsabili au efectuat vizite în Turcia, Serbia și Moldova. Au inspectat hotelurile în care vom fi cazați, locațiile unde ne vom antrena. Cât de departe sunt aeroporturile de locurile unde vom fi. Vom juca trei meciuri la rând și orice oră e importantă pentru restabilire. Trebuia de pus totul bine la punct.", a menționat selecționerul Rusiei, Stanislav Cercesov.

Selecționerul Rusiei a convocat pentru aceste partide 24 de fotbaliști, printre aceştia sunt mulți debutanți, dar și pe fostul jucător al lui Sheriff Tiraspol, Alexandr Erohin.

"Sunt echipe naționale foarte bune, atât cele cu care am jucat deja, dar și cele cu care urmează să jucăm. Din acest motiv ne vom pregăti foarte serios.", a afirmat mijlocașul naționala Rusiei, Alexandr Erohin.

Cercesov a fost nevoit să facă schimbări în lot. În locul lui Anton Șunin, Mario Fernandes și Igor Smolnikov, care sunt accidentați, au fost convocați Soslan Djanaev, Dmitri Jivogleadov și Zelimhan Bakaev.

Totodată, din lot a fost exclus căpitanul Artiom Dziuba, care s-a pomenit în centru unui scandal de proporții. Asta după ce pe internet au fost postate imagini cu caracter intim, în care a apărut atacantul.

"În viață există diferite situații. Ne-am străduit să îndepărtăm cât mai mult echipa de la acest subiect. Dar și Artiom are nevoie de timp pentru a trece peste asta și să fie cu familia. Din acest motiv am decis că în acest cantonament nu va fi cu noi. Eu nu am vorbit cu el, dar cei din staff-ul tehnic au luat legătura.", a spus selecționerul Rusiei, Stanislav Cercesov.

Selecționata Rusiei va ajunge miercuri seara la Chișinău. Iar pe 12 noiembrie, joi, are programat meciul cu Moldova pe stadionul Zimbru. Partida se va disputa fără spectatori și va fi transmisă în direct de PRIME cu începere de la ora 19:00.