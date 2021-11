Naționala Moldovei se pregătește de ultimul meci din acest an. "Tricolorii" vor disputa luni seara partida cu Austria în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. Fotbaliștii au efectuat antrenamentul oficial înaintea confruntării la Vadul lui Vodă și nu la Klagenfurt, acolo unde este programată partida.



Înaintea deplasării spre Austria, selecționerul Roberto Bordin, al cărui contract cu Federația Moldovenească de Fotbal expiră după acest meci, a declarat că prima reprezentativă a Moldovei trebuie să încheie campania preliminară cu capul sus, mai ales că a suferit 8 înfrângeri rând.



"Avem de jucat ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial, astfel ne dorim să avem o prestație bună. Cu Scoția am avut un meci în care am jucat onorabil. Ne-am creat ocazii de gol. Trebuie să avem încredere că vom continua la fel și în meciul cu Austria", a declarat Bordin.



Bordin nu va putea conta în această partidă pe Vadim Rață și Denis Marandici, ambii suspendați pentru cumul de cartonașe galbene. Selecționerul însă nu a convocat pe nimeni în locul lor.



De partea cealaltă, din lotul austriecilor vor lipsi câțiva jucători de marcă. Principala absență este starul echipei Real Madrid, David Alaba. Julian Baumgartlinger este accidentat, iar Martin Hinteregger suspendat. Mai mult, Austria este lipsită și de motivație după ce a pierdut orice șansă de calificare la Mondialul din Qatar.



"Nu contează că sunt ei motivați sau nu. Trebuie să ne gândim la prestație noastră. Să o facem bine. Până acum nu pot spune că am avut o presiune că ne-am calificat sau nu la Europene sau Mondiale, dar trebuie să încercăm să creștem de la meci la meci. Consider că deja e timpul și cred că avem fotbaliști care ar putea să bucure țara, suporterii și familiile lor", a declarat mijlocaşul Dan Spătaru.

Meciul Austria - Moldova se va juca luni seara pe stadionul Worthersee, cel care în 2008 a găzduit meciurile Campionatului European.



Partida va fi transmisă în direct de PRIME și CANAL 3 cu începere de la ora 21:45.