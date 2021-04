Naționala Moldovei de futsal va disputa cel mai important meci din istoria sa. "Tricolorii" vor juca cu reprezentativa Slovaciei

Pentru a ajunge cel puțin la meciul de baraj, Moldova trebuie să bată Slovacia pe care o va egala la puncte și va termina grupa pe locul doi datorită rezultatelor mai bune obținute în meciurile directe."Trebuie să spun că este meciul deceniului sau poate chiar mai mult de atât. Un astfel de meci încă nu s-a disputat în istoria futsalului moldovenesc. În cariera mea de antrenor, am activat la multe cluburi, am fost pe podium în campionatul Moldovei, am cucerit și Cupe. Acum, însă, vorbim de altceva - în futsal nu am mai avut astfel de experiențe.", a spus selecționerul naționalei Moldovei, Vladimir Vusatîi.Moldova acumulat doar 5 puncte în 5 meciuri jucate în această grupă, iar meciul tur cu Slovacia s-a terminat la egalitate, scor 4-4. Selecționerul Vladimir Vusatîi nu va putea conta în acest meci pe titularii Constantin Burdujel și Iulian Cojocaru, care sunt suspendați pentru cumul de cartonașe galbene, dar și pe Cristian Obadă, care încă nu s-a refăcut după o accidentare.Chiar și așa, antrenorul spune că băieții săi vor da totul pe teren pentru a scrie istorie în sportul moldovenesc."Știu că discipolii mei vor face tot posibilul pentru a câștiga. Știm că orice antrenor sau jucător, până a intra pe teren, are șanse egale la victorie. Nu le va fi ușor cu noi.", a menționat selecționerul naționalei Moldovei, Vladimir Vusatîi.Partida Moldova - Slovacia se va disputa fără spectatori, marți seara, cu începere de la ora 18:30 la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu.La turneul final se califică cele 8 câștigătoare ale grupelor preliminare și șase cele mai bune echipe de pe locul doi, celelalte 2 rămase vor juca între ele acel meci de baraj, la care aspiră și Moldova, în luna noiembrie.