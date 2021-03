Naționala Moldovei de futsal a cedat cu 3-5 în meciul ce s-a disputat pe "Futsal Arena"

Naționala Moldovei de futsal nu a reușit să-și ia revanșa în partida retur cu Azerbaidjanul din preliminariile Campionatului European din 2022. Echipa antrenată de Vladimir Vusatîi a cedat cu 3-5 în meciul ce s-a disputat pe "Futsal Arena".Azerii au fost cei care au deschis scorul. În minutul 7, Hadi Ahmadi a marcat primul gol al întâlnirii. După pauză, însă, oaspeții, s-au dezlănțuit. Selecționata azeră, care este pe locul 12 în topul mondial, a înscris prin Vassoura și Ramiz Chovdarov (CIOVDAROV).În minutul 31, Moldova și-a arătat pentru prima dată colții în această confruntare, după ce a reușit să înscrie prin Andrian Lașcu.Oaspeții și-au mărit avantajul, după autogolul lui Iulian Cojocaru. Mai târziu, "tricolorii" au încercat să repare greșeala comisă și s-au revanșat prin golul marcat de Sergiu Nicolaiciuc.Speranțele selecționatei noastre au fost, însă, distruse de o altă execuție al lui Vassoura, iar ultima reușită a Moldovei i-a aparținut lui Andrei Negara."Nu îmi este rușine de evoluția băieților, nici de jocul nostru și nici de atitudinea echipei. Dorință de joc am avut, în plan fizic nu am fost mai slabi decât adversarii. Poate chiar am fost pregătiți mai bine.""Gust amar. Din ambele partide cu Azerbaidjanul trebuia obligatoriu trebuia să luăm ceva puncte și cred că am meritat. Dar asta e soarta noastră – să trecem prin greutăți.""A fost un meci foarte greu. Moldova a jucat foarte bine, dar noi am comis multe greșeli."După 4 meciuri disputate, Moldova este pe locul 3 în grupa preliminară, cu 4 puncte acumulate. Slovacia are 7 puncte, iar Azerbaidjanul - 12, fiind deja calificat la Euro 2022.În următorul meci, programat în data de 9 aprilie, "tricolorii" vor juca cu Grecia în deplasare.