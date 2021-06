Naționala Germaniei îşi va începe evoluţia la Euro 2020 cu un meci de gală. "Die Mannschaft" va înfrunta campioana mondială Franța pe "Allianz Arena" din Munchen.



Fotbaliștii germani își respectă adversarul, dar vor să înceapă în forță turneul. Mai ales că la ediția precedentă a Campionatului European, francezii i-au învins în semifinale iar acest meci va fi o bună oportunitate să-şi ia revanşa în faţa "cocoşilor galici".



"Franța are în echipă jucători excepționali cum ar fi Mbappe, Griezmann sau Pogba. Când te uiți ce a reușit să obțină Mbappe la o vârstă atât de fragedă și ce potențial are, pare o nebunie. Îmi doresc să avem o prestație cât mai reușită la acest turneu și să înscriu cât mai multe goluri, pentru că asta știu să fac", a menţionat Timo Werner, atacant naționala Germaniei.



Campionatul European va fi ultimul "cântec de lebădă" al lui Joachim Löw, care va părăsi prima reprezentativă a ţării sale după acest turneu. Löw a condus selecționata Germaniei timp de 15 ani.



"Am parcurs o cale lungă unde am avut parte și de dezamăgiri, dar întotdeauna am crezut în principiile noastre, iar de fiecare dată când ne-am aflat în fața unei provocări, mereu ne-am bazat pe propria filosofie. În ultimii câțiva ani am ajuns acolo unde ne-am propus și am avut parte de succes", a spus Joachim, Low, selecționer Germania.



"Ca om, el mereu a fost fantastic. Se uita la jucători și vorbea cu noi chiar dacă nu eram la echipa națională. Suntem bucuroși că l-am avut pe el antrenor și, cu siguranță, vom face tot posibilul până la plecarea lui", a precizat Matthias Ginter, fundaș naționala Germaniei.



Meciul Franța - Germania va începe la ora 22:00 și va fi transmis de PRIME, unde va fi comentat în limba română, și de CANAL 3, unde va avea comentariul în rusă. Din grupa F, mai fac parte Portugalia și Ungaria.