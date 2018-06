Naţionala feminină U-16 va participa la Campionatul European, Divizia C

Echipa naţională de baschet feminin a Republicii Moldova de până la 16 ani va participa la Campionatul European, Divizia C. Competiţia se va desfăşura la Futsal Arena din comuna Ciorescu în perioada 3 iulie - 8 iulie.

"Tricolorele" au fost repartizate în grupa B alături de Scoţia, Gibraltar şi Ţara Galilor. Elevele lui Alexandru Lobanov vor juca în prima zi a turneului cu reprezentativa similară a Gibraltarului.



"Putem să luptăm de la egal la egal cu toate echipele. A trecut un an. În această perioadă am progresat, la fel ca şi adversarii noştri. Toate echipele se pregătesc şi nu vin degeaba aici0", a spus Alexandru Lobanov, selecţioner naţionala de baschet feminin U-16.



Jucătoarele naţionalei noastre au fost selectate după trei cantonamente efectuate în acest an.

"Consider că acest campionat este o oportunitate pentru noi de a arăta de ce suntem în stare, trebuie să apărăm ţara şi mândria ţării noastre. Nu am jucat niciodată cu aceste ţări, dar cred ne vom descurca bine", a menţionat Anastasia Cicala, baschetbalistă naţionala U-16.



"Noi suntem pregătite. Fetele pot juca, nu avem jucătoare fără experienţă. Am jucat ne demult la un turneu din Odesa, am luat locul trei şi am jucat bine", a declarat Eda Baygeldi, baschetbalistă naţionala U-16.



Din grupa A fac parte Austria, Monaco, Georgia şi Malta. În următoarea divizie valorică vom promova două echipe.