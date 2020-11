Naționala de tineret a României s-a calificat la Campionatul European de fotbal din 2021. Este pentru a doua consecutiv, când "micii tricolori" ajung la turneul final.Elevii lui Adrian Mutu au încheiat la egalitate, scor 1-1, ultimul meci din preliminarii, disputat la Ploiești, cu reprezentativa similară a Danemarcei.Nordicii au fost cei care au deschis scorul pe stadionul "Ilie Oană". În minutul 50, Nikolai Laursen a înscris din penalty, după ce Alexandru Pașcanu l-a faultat pe Mohammed Daramy în urma unui contraatac inițiat de oaspeți.La scurt timp danezii au rămas în inferioritate numerică, când Sebastian Hausner a fost eliminat.România a profitat de un om în plus pe care îl avea pe teren și a egalat în minutul 72 prin Valentin Costache."Nu am visat niciodată ca o să aduc calificarea naționalei. Sunt foarte bucuros și fericit. Chiar mă simt mândru. Încă nu am simțit până acum așa ceva.""Fericit și mândru că am reușit să facem suporterii români bucuroși. Am făcut istorie până la urmă. Nu cred s-a mai întâmplat în istoria României, când naționala de tineret să se califice la două turnee finale consecutive."Egalul cu Danemarca a asigurat României unul din cele mai bune 5 locuri secunde în preliminariile EURO 2021. Turneul final va fi organizat de Ungaria și Slovenia.