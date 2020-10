Naționala de tineret a Moldovei, învinsă de Germania în preliminariile Campionatului European de fotbal din 2021

Naționala de tineret a Moldovei a mai înregistrat o înfrângere în preliminariile Campionatului European de fotbal din 2021. Discipolii lui Alexandru Guzun au fost învinși categoric, aseară, de reprezentativa similară a Germaniei, care este și vicecampioană europeană.

Partida disputată pe stadionul Zimbru din Chișinău s-a terminat cu scorul de 5-0. Echipa-oaspete, în componență cu fotbaliști legitimați preponderent la cluburi de top din Bundesliga, a deschis scorul în minutul 19 prin Lukas Nmecha, discipolul clubului Manchester City.

Același atacant și-a trecut în cont dubla peste doar 6 minute, marcând din penalty. Nemții au mai înscris o dată până la pauză prin mijlocașul formației FC Koln, Salih Özcan.

Germania a continuat recitalul și în repriza secundă, marcând încă de două ori. Atacantul lui Mainz, Jonathan Burkardt a majorat scorul la 4-0 în minutul 67.

În prelungiri, Moldova a rămas inferioritate numerică după ce Iaser Țurcan a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. Imediat la faza următoare Dominik Kother a stabilit rezultatul final, reușind să marcheze chiar la debutul său pentru naționala de tineret a Germaniei.

"În prima repriză am ieșit pe teren cu ceva frică și nu înțeleg de ce. Am luat trei goluri din faze fixe prea ușor după greșeli individuale. Am pierdut aici din cauza valorii individuale a fiecărui jucător german. Ați văzut foarte bine cum câștigau toate duelurile. Au jucat în viteză. Noi nu suntem obișnuiți să jucăm în așa ritm.", a spus selecționerul Moldova U-21, Alexandru Guzun.

Tinerii "tricolori" vor avea șansa să se reabiliteze în următorul meci din preliminarii, programat pe 13 octombrie. Echipa pregătită de Alexandru Guzun va juca la Tiraspol cu reprezentativa similară a Belgiei.

Moldova este pe ultimul loc în grupă cu 4 puncte acumulate în 6 meciuri. Belgia este liderul grupei cu 13 puncte, urmată de Germania, care are un punct mai puțin.