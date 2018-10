Naţionala de juniori sub 17 ani a Moldovei îşi începe aventura în preliminariile Campionatului European de fotbal

foto: publika.md

Naţionala de juniori sub 17 ani a Republicii Moldova este în faţa un examen dificil. Micii "tricolori" îşi încep aventura în preliminariile Campionatului European de fotbal. Moldova a fost repartizată într-o grupă cu Belgia, Grecia şi Letonia. Meciurile se vor disputa la Vadul lui Vodă şi Orhei. În turul doi preliminar se vor califica primele două clasate din grupă.



"Ne-am pregătit un an şi jumătate. Le-am spus băieţilor că ar fi păcat să nu realizăm ceea ce ne-am propus, pentru că am muncit foarte mult cu ei. Ar fi ideal să avem un joc foarte bine pus la punct, iar ca urmare să vină şi calificarea", a menţionat Alexandru Guzun, selecţioner Moldova U-17.



Reprezentativa ţării noastre va juca primul meci pe 25 octombrie cu Belgia la Vadul lui Vodă. După care vor urma partidele cu Grecia şi Letonia pe acelaşi stadion.



Pentru aceste meciuri, selecţionerul Alexandru Guzun a convocat 20 de fotbalişti. Printre aceştia se numără şi fundaşul Iurie Iovu de la Cagliari Calcio. Un alt jucător legitimat la un club de peste hotare este Ionuţ Ciobanu, care evoluează formaţia austriacă Stadlau.



Ceilalţi jucători convocaţi sunt legitimaţii la cluburile din ţară.