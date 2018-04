Naţionala de fotbal feminin a Republicii Moldova a suferit o nouă înfrângerea în preliminariile Campionatului Mondial din 2019.



"Tricolorele" au pierdut la Vadul lui Vodă meciul cu liderul grupei a 6-a, Italia, scor 1-3.



Fotbalistele din peninsulă au preluat conducerea încă din minutul opt prin golul marcat de Linda Cimini. Apoi, "squadra azzurra" şi-a dublat avantajul în minutul 30 prin autogolul Nadejda Colesnicenco.



Reprezentativa ţării noastre a reuşit să reducă din handicap la finalul primei reprize prin Anastasia Toma, fotbalistă legitimată la clubul cipriot FC Famagusta. Acesta a fost al doilea gol al fotbalistelor moldovence în actuala campanie preliminară.



"Nu am avut ce pierde în primul rând, iar în al doilea rând suntem o echipă şi ne-am dorit foarte mult să marcăm", a spus Anastasia Toma, fotbalistă naţionala Moldovei.



Italiencele au stabilit rezultatul final în minutul 32 al reprizei secunde prin Valentina Giacinti.

"Este un rezultat bun, doar din considerentul că am reuşit să marcăm, dar în acelaşi timp am încasat 3 goluri după greşeli individuale. La acest capitol trebuie de mai lucrat", a zis Alina Stețenco, antrenoare naţionala Moldovei.



"Tricolorele" noastre au suferit a cincea înfrângere consecutivă în aceste preliminarii şi se află pe ultima traptă a clasamentul grupei cu 0 puncte, 2 goluri marcate şi 31 încasate.



"Noi am început să marcăm şi deja nu pierdem la diferenţe mari de scor, aşa cum a fost la începutul campaniei preliminare. Cred că în continuare va fi tot mai bine şi mai bine", a declarat Natalia Munteanu,portar naţionala Moldovei.



Reprezentativa Republicii Moldova va juca următorul meci pe 10 aprilie cu echipa României. Partida se va disputa pe stadionul Zimbru din Chișinău, cu începere de la ora 19:00.