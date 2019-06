Naţionala de fotbal a Moldovei a pierdut meciul cu Albania din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2020

foto: publika

Naţionala de fotbal a Moldovei a pierdut meciul cu Albania din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2020. "Tricolorii" au fost învinși la Elbasan cu scorul de 0-2.



După o primă repriză echilibrată și fără goluri, reprezentativa țării noastre a încasat primul gol în minutul 66, atunci când a înscris Sokol Cikalleși. Acesta a marcat la doar 9 minute după ce a intrat în teren.



Oaspeții au avut ocazii bune de a restabili egalitatea, iar una dintre cele mai mari i-a aparținut lui Boiciuc, care a reluat cu capul, însă balonul a trecut puțin peste poarta apărată de Etrit Berisha de la clubul italian Atalanta Bergamo.



Până la urmă, cei care au marcat a fost tot gazdele. Ylber Ramadani a dublat avantajul albanezilor deja în prelungirile partidei.



"Am jucat bine până nu am încasat primul gol. Ne-am apărat foarte bine și chiar am avut câteva ocazii. Și nu una sau două. Au fost mai multe. Nu am avut puțin noroc ca să marcăm", a spus Eugeniu Cociuc, mijlocaș Moldova.



"Am încasat al doilea gol după ce eram toți în atac. Am comis o greșeală și după asta soarta meciului a fost decisă", a zis Alexei Coșelev, portar Moldova.



Chiar dacă echipa națională a suferit înfrângere, selecționerul Alexandru Spiridon a rămas satisfăcut de prestația elevilor săi.



"Eu sunt mulțumit că astăzi am avut posesie, așa aș vrea sa joace echipa. Nu a avut frică din primele minute, a controlat și balonul, s-au creat și ocazii. Nu contează înfrângerea. Abia se formează echipa nouă, o echipă cu caracter mă gândesc eu. Cine înțelege în fotbal, cine nu înțelege - să vorbească ce vrea el", a declarat Alexandru Spiridon, selecționer Moldova.



"Îmi cer scuze pentru înfrângere, dar eu pot să mă mândresc de echipa care a arătat astăzi un joc foarte frumos. Părerea mea, ce am văzut pe teren, a fost un joc destoinic pentru echipa noastră", a menționat Igor Armaș, căpitan naționala Moldovei.



După patru meciuri disputate în această campanie preliminară, echipa Moldovei a acumulat doar 3 puncte și este pe penultimul loc în grupa H cu 2 goluri marcate și 10 încasate.



În următoarea etapă, naționala Moldovei are programat un meci cu reprezentativa Islandei, care se va disputa în 7 septembrie la Reykjavik.