Naţionala Braziliei a câştigat marele derby al fotbalului sud-american cu reprezentativa Argentinei, din semifinalele Copei America.



"Selecao" s-a impus cu 2-0 în faţa marei rivale şi va juca finala turneului pe care îl găzduieşte.



În meciul disputat la Belo Horizonte, Gabriel Jesus a deschis scorul în minutul 19 din pasa lui Roberto Firmino. Argentinienii au ratat câteva ocazii imense de gol prin Aguero şi Messi, care au a lovit bara porţii braziliene. Totul s-a năruit pentru selecţionata ”pumelor” în minutul 71, când Jesus i-a întors serviciul lui Firmino, iar jucătorul lui Liverpool a mărit avantajul.



Naţionala lui Tite s-a calificat în ultimul act fără să primească gol. A fost o seară de vis pentru suporterii brazilieni, care au sărbătorit triumful favoriţilor pe străzi.



"A fost un meci dificil, dar din start am spus că Brazilia va câştiga cu 2-0. Am luptat şi am reuşit. "



De partea cealaltă fanii argentinieni, care au urmărit meciul la Buenos Aires, au rămas dezamăgiţi de rezultat.



"Toţi jucătorii trebuie să depună efort maxim, iar Messi nu poate să o facă de unul singur. Cred că, pentru Cupa Mondială, dar şi pentru turneul Copa America de anul viitor, trebuie să lucrăm pentru a îmbunătăţi echipa şi a găsi jucători care îl ajută pe Messi mai mult. "



Gazdele competiţiei vor întâlni în finală învingătoarea dintre Chile şi Peru, meci care va avea loc la Porto Alegre.