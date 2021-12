Natalitatea este în descreştere iar numărul deceselor creşte. Care este explicaţia moldovenilor

Populaţia Republicii Moldova se reduce constant. Cu fiecare an, numărul nou-născuţilor scade, iar cel al deceselor crește. Potrivit Biroului Naţional Statistică, anul trecut s-au născut peste 30 de mii de copii, cu 5,2% mai puţin faţă de 2019. În schimb, numărul de decese a fost de peste 40.600, în creştere cu 4200 față de 2019. Situația economică din țară este principalul motiv pentru care tinerii nu mai vor să aibă copii."Se tem de responsabilitate în mare parte. Salariile mici tot au o influenţează, mulţi pleacă peste hotare.""Acum, tinerii preferă să se realizeze şi femeile vor să aibă un statut în societate. Sunt tineri care se gândesc că nu au cu ce trăi și ce pot să ofere copilului?"Tinerele mămici cred că trendul demografic ar fi diferit dacă situaţia din ţară s-ar schimba."Avem puţine resurse, în primul rând, în al doilea rând, mulţi pleacă peste hotare din cauza că acolo e mai bun viitorul.""Deloc nu este uşor fiindcă copiii cresc foarte repede şi ba le trebuie încălţăminte, haine, mereu le trebuie ceva. Pe mine mă ajută mama enorm, de asta şi-mi permit trei copii."Vârstnicii îşi amintesc că pe vremuri situaţia era diferită."Înainte nășteau femeile cel puţin trei copii şi mai mulţi. Eu sunt dintr-o familie cu nouă copii, dar acum tot mai puţini. Cauza în primul rând e că mămicile nu pot să crească copiii, nu au posibilitatea pe care noi am avut-o, căci noi am avut servicii, am avut ajutoare.""Nu vor, nu au viitor, n-au viitor şi vai de capul lor."Specialiştii prognozează o scădere accentuată a natalităţii şi în următorii ani. Mai mult, a crescut şi vârsta la care femeile din ţară devin mame - cele mai multe au peste 35 de ani."Un factor indirect este emigrația excesivă în care sunt antrenaţi tinerii. În condiţiile în care populaţia fertilă, mă refer la grupul 20-30 de ani unde are loc prima naştere, jumătate sunt în afara ţării şi aceasta are un impact drastic. Un factor indirect rămâne vârsta destul de tardivă de intrare în căsătorie.", a declarat Valeriu Sainsus, doctor în ştiinţe demografice.Purtătorul de cuvânt al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Diana Blănaru, spune că statul susţine creşterea natalităţii prin reglementarea și dezvoltarea unor servicii și prin prestațiile sociale acordate. În prezent, la naşterea copilului mamele beneficiază de o indemnizaţie unică de 9459 de lei. Autorităţile planifică majorarea sumei până la 10.068 de lei. Proiectul va intra în dezbaterile publică.