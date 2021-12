Natalia Moloşag: Dumitru Godorog avea misiunea de şofer şi pază de corp. Nu am nicio relație personală cu el. Am soț și copii

Proxenetul Dumitru Godorog avea misiunea de şofer şi pază de corp, dar mai avea și sarcina de a face notițe la ședințe. Precizările au fost oferite de către Avocatul Poporului Natalia Moloşag în cadrul unei conferinţe de presă.

Ea a menţionat că Godorog activa în baza contractului prestări servicii, cu titlu gratuit, începând cu 2018, după un an de la pronunțarea deciziei de condamnare pentru proxenetism. Potrivit lui Moloșag, misiunea ei a fost "asigurarea incluziunii sociale, prin implicarea acestuia în acțiuni de interes comunitar". Godorog a fost implicat "voluntar" în activitatea Avocatului Poporului și "nu a avut acces la date cu caracter personal și la acte decizionale".

"Trei ani de zile, dl Godorog s-a manifestat ca o persoană punctuală, responsabilă, integră şi empatică, care a mereu a dat dovadă de implicare şi compătimire. Mi-am asumat acest lucru şi consideră că i-am acordat o şansă acestei persoane la reintegrare socială", a spus Moloşag.

Întrebată de jurnalişti, Moloşag a negat faptul că are o relaţie cu Dumitru Godorog.

"Nu am nicio relație personală cu el. Am un soț, am doi copii. În afară de faptul că i-am acordat o şansă şi i-am fost avocat, nu am nicio relaţie personală cu el. Ştiu prin ce a trecut în acest dosar, ştiu cum au fost obţinute", a declarat Moloşag, precizând că Godorog a fost contractat temporar pentru a o face "funcţională". Contractul lui Dumitru Godorog expiră pe 1 decembrie, însă acesta i-ar fi transmis deja că este gata să renunţe la funcţia sa, dacă prin prezenţa lui periclitează imaginea instituţiei.

Natalia Moloșag s-a plâns pe condiţile de muncă, pe care le-a găsit la Oficiul Avocatului Poporului. "Dumitru Godorog a încleiat tapete la mine în birou. Nu era lumină la pază, iar domnul Godorog a instalat lumini, inclusiv în curte. Mașinile nu aveau revizia tehnică făcută, aveau roți dezumflate, cu acumulatoare descărcate. A fost atacată rețeaua intranet și serverul. Documentele nu pot fi restabilite", a mărturisit Natalia Moloşag.

Avocatul Poporului a confirmat faptul că a vizitat împreună cu Dumitru Godorog penitenciarul de la Lipcani. În această vizită proxenetul a asigurat securitatea" Avocatului Poporului, Natalia Moloșag pe teritoriul Penitenciarului din Lipcani, care este un loc periculos.

"El îmi asigura securitatea mea şi a consilierei mele. Dacă cunoaşteţi penitenciarele din Republica Moldova au o problemă din lipsă de angajaţi şi există riscuri pentru persoanelor care vin în monitorizare. Dar asta nu înseamnă că mă tem de deţinuţi", a spus Moloşag.

Astfel, Avocatul Poporului a confirmat toate cele scrie în presă în ultimele zile. Totuşi, Moloşag a calificat sandalul mediatic drept o răzbunare a unor angajaţi ai oficiului Avocatului Poporului, care au luat o atitudine rigidă faţă de ea, pentru că "ar fi depistat mai multe ilegalități la Oficiu".

Ea a declarat că fosta conducere ar fi comis mai multe ilegalități, care vor fi transmise organelor de drept pentru intentarea dosarelor penale.

"O mare parte a personalului Avocatului Poporului au luat o atitudine rigidă şi nu mi-au acordat ajutor în îndeplinirea funcţiilor pe care le am. Atunci când am fost numită, din start, fără ca să mă cunoască, oficiul a declarat că se retrage de lângă numele meu, pentru că numele meu ar fi fost legat politic (...) Consider o răzbunare a personalului oficiului avocatului poporului, care au demisionat. Era unica lor posibilitate de a mă reduce la tăcere", a declarat Natalia Moloşag.

În acelaşi timp, ea a acuzat şi foştii colegi avocaţi, care ar fi atacat-o atunci când a încercat să reformeze avocatura. De asemenea, ea nu a exclus implicarea unor exponenţi politici în această situaţie.

Natalia Moloşag consideră că prin acţiunile sale nu a încălcat legea şi nu a denigrat imaginea instituţiei pe care o conduce.

"Probabil din lipsă de experienţă de conducere a unei autorităţil publice, am omis o lacună în activitate. Dar niciodată nu este vreo încălcare de lege de la 1 octombrie până în 23 decembrie. Pe parcursul acestor două luni, mereu am fost în vizor, mereu am fost criticată, dar nu pentru faptul ce fac şi cum fac, deoarece în spaţiul public nu se cunoaşte cu ce se ocupă managerul unei instituţii publice", a declarat Moloşag.

Ea a admis că ar putea demisiona din funcţie, dar numai dacă organele competente vor constata că a comis vreo ilegalitate sau a denigrat imaginea Avocatului Poporului.

"Pentru a nu afecta imaginea şi credibilitatea instituţiei voi precăuta posibilitatea prezentării demisiei din funcţie, dar numai după finalizarea controlului. Rezultatele controlului efectuat, atât prin inventarierea patrimoniului, cât şi controlul financiar vor fi transmise imediat organelor competente, iar persoanele ce se fac culpabile şi au fost factori decizional până la numirea mea în funcţie vor fi trase la răspundere pentru ceea ce au fost constatate şi depistate", a mai spus Natalia Moloşag.