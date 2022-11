Natalia Gavrilița: Trebuie să rămânem vigilenți și solidari cu UE, NATO și toate țările din regiunea Mării Negre care promovează pacea

Trebuie să rămânem vigilenți și solidari cu UE, NATO și toate țările din regiunea Mării Negre care promovează pacea și prosperitatea. Declarația a fost făcută de premierul Natalia Gavrilița, care a participat, astăzi, la Reuniunea Liderilor de la München - un format al Conferinţei de Securitate de la München. Evenimentul, desfășurat la București, a reunit participanţi la nivel înalt din peste 25 de state, oficiali, experţi și formatori de opinie.

În discursul de deschidere a sesiunii „Dark Clouds Over the Black Sea? Regional Security in Flux”, șefa Executivului a vorbit despre consecințele sociale și economice ale războiului din Ucraina pentru țările vecine, precum este Republica Moldova, dar și pentru întreaga lume. Prim-ministra s-a referit la întreruperea lanțurilor de aprovizionare cu alimente, limitarea accesului producătorilor pe piețele tradiționale de export, presiunile pe bugetul național în contextul gestionării fluxului de refugiați și adaptării infrastructurii de transport și logistică. Cu toate acestea, țara noastră a contribuit considerabil la menținerea rutelor comerciale care leagă Ucraina de litoralul românesc al Mării Negre, completând eforturile Turciei în ceea ce privește coridorul de cereale prin Bosfor.

„Republica Moldova s-a dovedit a fi un furnizor de încredere de securitate alimentară și alternative de transport, contribuind astfel și la menținerea importanței economice a regiunii Mării Negre în ansamblu. În același timp, apropierea țării noastre de prima linie și absența unei umbrele de securitate continuă să ne facă cei mai vulnerabili dintre vecinii Ucrainei - suntem sub o presiune atât de crescândă, încât vom avea nevoie de asistență suplimentară din partea partenerilor noștri din Occident. Numai astfel putem continua să contribuim la securitatea regiunii Mării Negre în toate dimensiunile ei”, a spus Natalia Gavrilița.

Prim-ministra a subliniat că cele mai mari amenințări cu care se confruntă în prezent Republica Moldova sunt legate de războiul hibrid și securitatea energetică.

„Fără ajutorul prietenilor noștri români, care ne-au sprijinit cu livrări de energie electrică și păcură, nu îmi pot imagina în ce situație ne-am afla acum. Ne confruntăm cu provocări care, dacă nu sunt abordate împreună cu partenerii noștri transatlantici și europeni, riscă să conducă la o instabilitate sporită în întreaga regiune a Mării Negre”, a subliniat șefa Cabinetului de miniștri.