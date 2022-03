Natalia Gavrilița, în vizită la o voluntară de 85 de ani. Femeia găzduiește o familie de refugiați ucraineni

Maria Smeșnaia are 85 de ani și este una dintre voluntarele care, de câteva zile găzduiește o familie de refugiați din Ucraina: o fetiță de șapte ani, împreună cu mama și bunica ei. Prim-ministra Natalia Gavrilița a vizitat astăzi familia pentru a-i mulțumi gazdei pentru implicare și pentru sprijinul pe care îl oferă.

Femeile au ajuns în casa Mariei Smeșnaia în toiul nopții, după ce au parcurs un drum lung din regiunea Nikolaev, Oceakov, un orășel militar din Ucraina și până la frontiera cu Moldova. Familia gazdă a avut grijă să le ofere tot necesarul.

„Când am aflat că au început a veni oameni refugiați din Ucraina am decis imediat să mă implic și să ofer cazare pentru o familie, în casa mea. Simțeam că așa pot ajuta și eu, măcar puțin, la efortul enorm pe care îl are de făcut țara noastră în această perioadă dificilă”, spune Maria Smeșnaia, fostă profesoară de limbă franceză.

Și Nadejda Mocanu, fiica profesoarei, găzduiește în casa ei alți trei refugiați, rude cu cei din casa mamei sale - alte două femei de 50 ani și, respectiv, 85 ani și un bărbat de 90 ani. Ea consideră că e firesc că cetățenii Republicii Moldova să se implice și să ajute ucrainenii care fug din calea războiului.

Familia Sadovaia, oamenii adăpostiți de Maria Smeșnaia, au ajuns pentru prima dată la Chișinău. Ei spun că sunt uluiți de ospitalitatea și deschiderea cetățenilor Republicii Moldova. Svetlana Sadovaia spune că, deși aici se simt în siguranță și sunt primiți cu multă căldură, totuși își doresc să poată reveni cât mai repede acasă. Până atunci, Svetlana este gata să-și găsească un loc de muncă, iar Alexandra, fiica ei de 7 ani, să meargă la școală.

„Gestul de care ați dat dovadă oferind un cămin acestei familii este incredibil. La fel ca și dvs., și alte mii de familii de moldoveni s-au implicat să ajute, fiecare cum a putut, refugiații din Ucraina. Doar grație mobilizării întregii societăți, Guvernul reușește să gestioneze un flux atât de mare de refugiați și să elaboreze mecanisme eficiente de protecție și sprijin. Empatia și ajutorul reciproc contează foarte mult în situațiile de criză, cum este cea pe care o traversăm în prezent”, a spus Natalia Gavrilița.