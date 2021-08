Natalia Gavriliţa a declarat casa în care locuieşte: Zero metri pătraţi şi o valoare de zero lei

Casă cu o suprafaţă de zero metri pătraţi şi o valoare de zero lei. Informaţia se regăseşte în cea mai recentă declaraţie de avere şi interese pe care premierul Natalia Gavriliţa a depus-o în 22 august. Asta după ce jurnaliştii de la Ziarul de Gardă au scris că prim-ministrul locuieşte într-o casă cu două niveluri din centrul Capitalei, fără ca locuinţa să apară în declaraţiile de avere.



Natalia Gavriliţa a indicat în declaraţie că are drept de a locui fără contract, în casa părinților, despre care a indicat că are suprafaţa "zero", la fel şi valoarea. Am solicitat explicaţii la Serviciul de Presă al Guvernului, referitoare la omiterea suprafeţei şi a costului real al imobilului, dar purtătorul de cuvânt al premierului, Anastasia Taburceanu, nu a venit deocamdată cu un răspuns.

În declaraţia de avere a prim-ministrului mai apare un apartament de 52 de metri pătraţi, dobândit în 1997. Valoarea acestuia este de 275 de mii 722 de lei. Familia premierului mai deţine un automobil Lexus din 2009, procurat în 2014. Valoarea acestuia este de 17 mii de euro.

Jurnaliştii de la Ziarul de Gardă, care au verificat iniţial declaraţia de avere a prim-ministrului, au scris despre locuinţa care nu apărea în acte. Ulterior, Natalia Gavrilița a venit cu explicaţii şi a a declarat că în ultimii ani a locuit cu părinții în casa pe care aceștia au construit-o acum 20 de ani. În cadrul unei emisiuni televizate, Gavriliţa a menționat că legislaţia nu reglementează situaţia când funcţionarul locuieşte într-un imobil care nu-i aparţine. Asta deşi legea prevede expres acest lucru şi cere ca funcţionarul să declare bunurile mobile şi imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz sau de abitație de membrii familiei.