Năstase şi-a schimbat părerea: Înregistrările cu Igor Dodon despre federalizare sunt reale

După ce a fost debarcat de la putere, Andrei Năstase şi-a adus aminte că cel cu care a guvernat până acum trebuie anchetat pentru trădare de patrie. Mai mult, liderul PPDA și-a schimbat peste noapte şi părerea despre înregistrările video, publicate în iunie, în care apare Igor Dodon, alături de ex-preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc. Dacă în luna iunie Năstase spunea că înregistrările ar fi fost trucate, joi, în cadrul unei emisiuni, liderul PPDA a spus deja că înregistrările sunt cât se poate de reale, iar Dodon trebuie să fie anchetat.



În data de 12 iunie, la patru zile după formarea alianţei PSRM-ACUM, liderul PPDA, Andrei Năstase, a declarat în cadrul unei emisiuni TV că nu crede în autenticitatea înregistrărilor video.



"Ceea ce am sesizat eu din acea înregistrare și am rugat niște colegi de-ai mei din România, colegi cu care am terminat facultatea, le-am trimis acea imagini și aștept de acolo niște rezultate ale unor expertize. Din ceea ce am văzut acolo, se vede foarte clar că este ceva trucat", a spus Andrei Năstase, liderul PPDA.



Peste cinci luni, exact în ziua în care a spus adio funcţiei de ministru la Interne, Andrei Năstase a spus cu totul altceva.



"Acum acumulez actele necesare cu privire la filmuleţele cu Dodon şi Plahotniuc. M-aţi întrebat anterior dacă ele sunt reale. Am contactat nişte colegi din România şi filmuleţele sunt perfect reale. Voi solicita anularea ordonanței de neîncepere a urmării penale pe numele așa numitului Dodon pe dosarul respectiv..", a zis Andrei Năstase, liderul PPDA.



În luna iunie, site-ul nostru a dezvăluit probe video care demonstrează că președintele Igor Dodon i-a spus fostului liderul democrat, Vlad Plahotniuc, că ia bani de la ruşi pentru finanţarea Partidului Socialiştilor. În același timp, Dodon a povestit despre întâlnirea cu vicepremierul rus Dmitri Kozak şi datoriile pe care le are faţă de PSRM.

Tot în cadrul negocierilor cu PDM, Igor Dodon a insistat asupra federalizării ţării.

Ulterior, Igor Dodon a recunoscut autenticitatea înregistrărilor video. Şefa serviciului de presă a Preşedinţiei, Carmena Lupei, nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta acuzaţiile lui Năstase.