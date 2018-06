Năstase se victimizează. Când va deveni oficial primar al Capitalei

Embed:

Primarul ales al Chișinăului, Andrei Năstase, acuză instituțiile responsabile că tergiversează procesul de validare a alegerilor și, implicit, venirea lui la primărie.



" Ați văzut cum s-a tărăgănat validarea mandatului, în mod special se întâmplă asta", a spus Andrei Năstase, primar ales al Chișinăului.



Năstase este contrazis însă de Codul electoral. Legea NU PRcând Consiliul Electoral trebuie să transmită procesele-verbale către instanță. ÎPotrivit legii, termenul legal nu a expirat, iar verdictul va fi dat de instanța de judecată peste 10 zile.



"Cred eu că sunt niște declarații fără un suport factologic. Este o procedură care durează de fapt și pentru a nu comite careva greșeli în activitatea noastră. Noi am fost minuțioși. Termenul care ni s-a dat pentru a face aceste activități noi l-am respectat", a menţionat Victor Pertu, secretar CECC.



Codul electoral nu prevede n schimb prevede termenul în care magistrații trebuie să se expună.



"Potrivit prevederilor Codului Electoral, instanța de judecată în termen de 10 zile după transmiterea de către Consiliul Electoral de Circumscripție a raportului totalizator se expune prin adoptarea unei hotărâri", a spus Rodica Ciubotaru, vicepreședinte CEC.



Nerăbdător să încerce fotoliul de primar, Andrei Năstase a dat buzna la ședința operativă a serviciilor primăriei. El s-a așezat lângă primarul interimar, Ruslan Codreanu, deși a spus că a venit ca un cetățean de rând.



El s-a arătat indignat că nu a primit ordinea de zi a ședinței. Probabil, edilul ales nu ştie că subiectele sunt publicate din timp pe pagina web a Primăriei.



" Eu am să plec, pentru că nici nu ştiu ordinea de zi pe astăzi, nu mi-a comunicat-o nimeni, nu mi-a adus-o nimeni a cunoştinţă, dar probabil nici nu este cazul, atât timp cât nu am mandatul validat", a mai spus Andrei Năstase, primar ales al Chișinăului.



Chiar dacă nu are încă mandatul validat, Năstase are deja biroul pregătit, iar pe uşă este pusă plăcuța cu numele său.