Năstase se ia iarăşi de jurnalişti. Candidatul DA amenință Ziarul Național cu judecata şi cere dezminţirea ştirii cu accidentul de la Bălţi

În plină campanie electorală, candidatul DA la funcția de primar general al Capitalei se ia din nou de jurnaliști. Angajaţii de la Ziarul Național sunt amenințați cu judecata de Andrei Năstase.

El le cere să dezmintă ştirea despre un accident de la Bălți în care a fost implicată una dintre maşinile cu care merge des. Năstase susţine că informaţia îi lezează onoarea, reputația profesională și viața de familie.



Jurnalistul Vitalie Hadei a scris într-un articol că pretendentul la fotoliul de edil se încurcă în declarații.



"Noi în știre nici nu am afirmat că este mașina lui. Doar am spus că este mașina care de obicei obișnuiește să se deplaseze dumnealui. Acest lucru, de fapt, este confirmat și de vicepreședintele partidului Alexandr Slusari", a spus Vitalie Hadei, jurnalist Ziarul Național.



Vitalie Hadei a mai spus că nu va dezminți nimic din ceea ce solicită Năstase și califică acțiunea lui drept o intimidare la adresa Ziarului Național. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, Andrei Năstase l-a apostrofat pe un reporter al postului de televiziune Canal3. Năstase i-a sugerat să-și schimbe jobul.



"Oamenii vă urăsc! Băiete, ţi-am recomandat să-ţi găseşti un alt loc de muncă", a spus Andrei Năstase.



Nu este pentru prima dată când Andrei Năstase îi insultă și agresează pe jurnaliștii. Acesta de mai multe ori a avut un comportament ostil, mai ales când a fost întrebat de ce-i înjură pe reporteri, cum își întreține cele 11 case, dacă nu are niciun venit, sau de ce folosește prompterul în conferințele de presă.