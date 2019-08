Năstase scrie pe Facebook că ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională este de o gravitate fără margini, iar internauţii îi răspund că nu îl mai cred

Liderul PPDA Andrei Năstase a scris pe pagina sa de Facebook că ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională este de o gravitate fără margini și riscă să compromită transparența pe care blocul ACUM şi-a asumat-o.

Năstase a cerut ca toţi judecătorii Curții Constituționale mandatați de către Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova "fără nici un fel de excepție, să-și asume public opțiunea lor de vot pentru președintele Curtii Constitutionale". În caz contrar, preşedintele PPDA le solicită magistraţilor demisia.

Mesajul lui Andrei Năstase a stârnit un şir de comentarii pe Facebook. Cei mai mulţi internauţi au scris că nu-l mai cred pe preşedintele PPDA şi nu mai au încredere în Blocul ACUM:

Veronica Rața: Eu aș avea alt mesaj pentru toți cetățenii din RM, să ne luăm toți valizele și să plecăm din țară, deoarece, indiferent de guvernare situația spre bine n-o mai vedem noi degrabă.

Maria Maria: Multi din noi au votat schimbarea , am crezut ca se va schimba ceva in tara sa putem reveni acasa Dar!!!!! Cind ajunji cu o întrebare la guvern ori la structurile competente spun ca asta nui in competentă noastra , ne pare rau noi am avut speranța si încredere , noi cei care într-adevăr niam dorit-o viata buna aici acasa

Vlad Mihalachi: imi pare rau sa scriu, dar doar dezamagiri, tarife marite, lumina, gaz,petrol, asa va ginditi la oamenii simpli cu pensia de 1000lei? pensii de zeci de mii la deputati judecatori si alti functionari de stat care au si asa milioane in cont le mai dati si pensii de zeci de mii, luati exemplu de la oresedintele Croatiei!!!

Anatolie Sanduta Nu ati putut face curat cu 6 judecatori ! Dar cu 300 cum? Da cu procurorii 600 care lasa sa se vinda tot si toate ce a fost furat de la cetateni! Preturi marite necotrolate !Rusine sa va fie!

Vitalie Balan Doamna Manole ! Am crezut ca esti un adevarat patriot ! Pentru votul de azi ai plins pe facebook ? Cica Constitutiea nu-i permite sa divulge pentru cine a votat.Societatea Civila este dezamagita de rezultatele alegerilor la Curtea Constitutionala!!!! CC sa-si dea demisiea !!!!!!!!

Stefan Frunze Cum s-a ajuns la asta? Cum parliamentul a votat asta? Unde se uitau deputații ACUM?