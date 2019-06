NĂSTASE S-A PIERDUT ÎN FUNCȚII. Ministrul de Interne s-a prezentat drept primar

De teama să nu fie lăsat în umbră, Andrei Năstase se ţine scai de fusta Maiei Sandu. Astăzi, Năstase a dat buzna la întâlnirea pe care premierul Sandu a avut-o cu primarii, eveniment la care ministrul de Interne nu era invitat. Una peste alta, liderul PPDA are atâtea funcţii încât a început să se încurce în ele.

Deşi de aproape două săptămâni este vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne, iar de patru luni este deputat, Andrei Năstase a cerut să ţină un discurs în care s-a prezentat drept... primar al municipiului Chişinău.

"Eram aici aproape şi am zis că nu ar fi deloc bine, dacă aş rata ocazie s-o mai văd o dată pe doamna prim-ministru, doamna Maia Sandu şi, bineînţeles, pe Dumneavoastră, primarii acestei ţări", a spus ANDREI NĂSTASE, ministru al Afacerilor Interne.



Puşi într-o situaţie jenantă, înainte de a-l invita la tribună, organizatorii evenimentului l-au prezentat drept viceprim-ministru. Năstase le-a spus că are o altă funcţie.



"Aici în sala mai este şi domnul viceprim-ministru, domnul Andrei Năstase, a solicitat să facă şi el un mesaj. Vă rog frumos, domnule Năstase, veniţi încoace la tribună".

"Eu încă mai sunt primar atât timp când nu am ajuns în ziua alegerilor locale din 20", a spus ANDREI NĂSTASE, ministru al Afacerilor Interne.



Politologul Dionis Cenuşă a explicat de ce Andrei Năstase a decis să participe la evenimentul organizat de Maia Sandu. În opinia expertului, există o competiţie ascunsă între liderii PAS şi PPDA.

Andrei Năstase încearcă să contrabalanseze imaginea în creştere a premierului Maia Sandu. Acest lucru a putut fi observat în timpul întrevederii Maiei Sandu cu aleşii locali, la care a participat şi Năstase, fără ca să aibă vreo relevanţă, alta decât politică.