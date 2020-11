NĂSTASE: S-a încheiat cea mai dificilă campanie electorală. Am demonstrat că nu vrem să câștigăm voturi cu orice preț

"S-a încheiat cel mai dificil scrutin de până acum, principala cauză fiind pandemia sanitară. Mulţumesc celor care astăzi au făcut posibilă organizarea acestor alegeri". A declarat preşedintele Platformei DA, Andrei Năstase, în cadrul unui briefing de presă organizat după închiderea secţiilor de votare.

"Eu şi echipa Platformei Demnitate şi Adevăr ne-am asumat o campanie normală, la standarde europene. Am dus oamenilor adevărul, pe fiecare stradă din această ţară, aşa cum am făcut de fiecare dată încă de la înfiinţarea partidului nostru în PMAN. Campania noastră a fost una corectă. Am demonstrat că nu vrem să câştigăm voturile oamenilor cu orice preţ. Am fost sinceri cu oamenii, aşa cum am fost întotdeauna. Nu am făcut promisiuni, ci ne-am asumat angajamente.", a declarat preşedintele Platformei DA, Andrei Năstase.

Totodată, Andrei Năstase a menţionat că Platforma DA a avut cea mai serioasă campanie electorală.

"Am construit un proiect de ţară coerent realizabil sută la sută, ancorat în realităţi şi cu proiecţii clare pentru fiecare sector economic şi cu soluţii pentru a creşte calitatea vieţii oamenilor din toate segmentele sociale."

Potrivit lui Năstase, campania electorală realizată de Platforma DA a fost asumată şi responsabilă.

"Am nominalizat viitorul prim-minsitru, în persoana domnului Slusari. Am asumat în calitate de viitor preşedinte cinci angajamnete esenţiale pentru primul an de mandat, iar dacă nu le voi duce la îndeplinire, am promis oamenilor că voi demisiona. Este premieră absolută acest angajamentul pentru Republica Moldova."

De asemenea, preşedintele Platformei DA a menţionat că campania pe care a desfăşurat-o partidul său a fost una decentă.

"Noi am muncit în fiecare zi, în fiecare comunitatea Moldovei, am dus oamenilor mesajele noastre, am muncit pentru a-i convinge că cea mai bună soluţie pentru Republica Moldova este echipa Demnitate şi Adevăr. Am avut o companie transparentă, am spus oamenilor adevărul, am vorbit despre trecut, am analizat prezentul şi am stabilit împreună cu oamenii cum vrem să fie viitorul nostru.

Mulţumesc tuturor celor care astăzi au ieşit la vot şi au contribuit la edificarea democraţiei în Republica Moldova. Mulţumesc celor care au decis să aibă încredere în mine în proiectul Moldova de mâine.".