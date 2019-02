NĂSTASE, PUS LA RESPECT. Politicianul este chemat să respecte jurnaliştii

ONG-urile de media condamnă acţiunile de intimidare a liderului PPDA, Andrei Năstase, la adresa editorului-şef de la Prime TV.

Instituţiile au făcut un apel către concurenţii electorali şi simpatizanţii acestora să manifeste o atitudine respectuoasă faţă de jurnaliști.

Îndemnul vine după ce editorul-şef al postului PRIME TV şi doi reporteri ai unor portaluri de ştiri au fost agresaţi verbal, în cadrul unor conferinţe de presă sau în postări pe reţelele de socializare.

Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociaţia Presei Independente, Centrul de Investigaţii Jurnalistice şi alte patru ONG-uri media au făcut un apel comun, prin care îi îndeamnă pe concurenţii electorali să îi respecte pe reprezentanții mass-media.



Solicitarea vine după ce săptămâna trecută, editorul-şef al postului Prime TV, Ana Butnariuc, a fost atacată verbal, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută de blocul electoral "ACUM".

Liderii acestuia şi câţiva simpatizanţi prezenţi la eveniment au fost indignaţi de faptul că jurnalista a pus întrebări incomode.



" Dumneavostră aveţi tupeul să distrugeţi o conferinţă de presă?

- Nu am distrus.

Am ascultat până la capăt şi la sfârşit am adresat întrebări. Cum aţi făcut-o dumneavoastră cu tupeu.

- Cu tupeu? "



În cadrul aceleiaşi conferinţe, liderul PPDA, Andrei Năstase a luat microfonul Prime şi s-a apropiat de jurnalista Ana Butnariuc cu scopul de a o intimida.



" Spuneţi, vă rog, de la ce televiziune sunteţi?

- Sunt de la Prime şi...

- Cum vă cheamă?

- Spuneţi cum vă cheamă?

- Dumneavostră ştiţi cum mă cheamă.

- Să vă prezentaţi.

- Doamna Sandu, sunteţi în stare să răspundeţi la încă o întrebare?"



Potrivit ONG-urilor media, şi liderul Mişcării Antimafie Sergiu Mocanu a intimidat jurnaliştii de la Unimedia, prin intermediul unei postări pe facebook. Reacţia politicianului vine după ce redacţia portalului a publicat un articol despre averea sa, declarată la CEC.

La sfârșitul lunii ianuarie, şi simpatizanții Partidului politic Șor, prezenți la o întâlnire electorală, și-au manifestat nemulțumirea față de prezența jurnaliștilor de la portalul Nordnews.md, de la Bălți, pe care i-au atacat verbal.

Reporterii documentau un subiect privind cadourile electorale.