Năstase PENTRU, Popşoi ÎMPOTRIVĂ. Deputatul PAS explică de ce delegația Moldovei a votat diferit privind reprimirea Rusiei în APCE

Chiar dacă Andrei Năstase a votat pentru, deputatul PAS Mihai Popşoi spune că a votat împotriva revenirii Rusiei la APCE în urma consultărilor cu Ministerul de Externe, cu premierul Maia Sandu, dar și cu partenerii din Ucraina. Declaraţia a fostă făcută de vicepreşedintele partidului Maiei Sandu, într-un interviu pentru Europa Liberă.

"Eu mi-am exprimat votul împotrivă, în mare parte având în vedere discuțiile avute cu Ministerul de Externe. Am avut consultări cu Ministerul de Externe, având în vedere poziția partidului, m-am consultat cu colegii din partid, inclusiv cu dna prim-ministră, deci am mers cu o decizie clară. Și desigur am avut foarte multe sugestii, rugăminți din partea colegilor din Ucraina, atât pe linia Ambasadei Ucrainei la Chișinău, cât și pe linia delegației ucrainene la APCE pentru a-i susține în acest moment dificil", a precizat Mihai Popșoi.

Întrebat de ce nu au ajuns la un compromis toți cei care au mers la Strasbourg, inclusiv Andrei Năstase, coleg în blocul politic ACUM cu Popșoi și Vlad Batrâncea, dar şi în alianța ACUM- PSRM, vicepreședintele Parlamentului a menţionat că:

"Într-o asemenea problemă sensibilă era oarecum dificil să ajungem la un consens, pentru că, bunăoară, noi ziceam de fiecare dată că anumite diferențe vor dăinui. Nu ne-am pus neapărat scopul să avem o poziție consolidată, fiecare reprezentant al fracțiunii are poziția sa proprie, fiecare delegat are poziția sa proprie și, respectiv, votul a reflectat acest lucru".

PUBLIKA.MD aminteşte că Alianţa Kozak ACUM-PSRM a ajutat Moscova să-și recapete dreptul de vot în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Pentru aceasta au votat deputatul PPDA Andrei Năstase și socialistul Vlad Batrîncea.

