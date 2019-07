Năstase, obsedat de Plahotniuc. A ținut un briefing despre fostul lider al PDM şi nu a spus nici un cuvânt despre situaţia criminogenă din ţară

Crimele şi infracțiunile de răsunet din ultima perioadă nu sunt o prioritate pentru Andrei Năstase. Ministrul de Interne a demonstrat încă o dată că preocuparea sa de bază e războiul cu fostul președinte al PDM, Vlad Plahotniuc.

Astăzi, Năstase a organizat un briefing în cadrul căruia a vorbit doar despre o scrisoare din Elveția adresată Procuraturii Generale, în care ar figura numele lui Vlad Plahotniuc şi la care, spune el, procurorii moldoveni n-ar fi reacționat. Ministrul de Interne este contrazis însă de Procuratura Generală, care, într-un comunicat de presă a demontat pas cu pas toate acuzaţiile lui Năstase.

"Solicit demararea imediată a unei anchete interne și penale în cadrul Procuraturii Generale care să aibă drept subiect această tăinuire. Cer intentarea imediată a cauzei penale privind uzurparea puterii în stat, proces tergiversat în mod premeditat de către foștii, fostul și actualul procuror general interimar", a spus ANDREI NĂSTASE, ministrul Afacerilor Interne.



Năstase mai susţine că termenul de răspuns la solicitatea autorităţilor elveţiene ar fi expirat pe 21 iunie. Procuratura Generală a dezminţit toate acuzaţiile lui Năstase. Într-un comunicat, Procuratura confirmă recepţionarea a două scrisori şi transmiterea răspunsurilor precum şi a dorinţei de colaborare cu autorităţile din Elveţia. Ulterior, informaţia a fost trimisă la Procuratura Anticorupţie, care va expedia toate informaţiile, în cadrul unei comisii rogatorii. Mai mult, reprezentanţii Procuraturii susţin că autorităţile elveţiene au cerut ca schimbul de informaţii să fie confidenţial.



Şi fostul procuror general, Eduard Harunjen, a lăsat să se înţeleagă că Andrei Năstase minte şi i-a sugerat să se documenteze mai bine înainte de a lansa acuzaţii în public. Harujen a confirmat că Procuratura Generală a recepţionat două scrisori de la procurorii din Elveţia, nu una, aşa cum spune ministrul Afacerilor Interne. taiat



"Fiecare document își are calea sa de înregistrare electronică, are evidență și control și este incorect să spui că cineva a tăinuit ceva. Dumnealui are unele informații, dar nu este informația deplină. Scrisorile nu au fost tăinuite, scrisorile au fost recepționate ambele și au fost puse în lucru imediat", a spus EDUARD HARUNJEN, fost procuror general.



Fostul procuror-şef interimar al Procuraturii Anticorupţie, Adriana Beţişor, respinge acuzaţiile formulate de Andrei Năstase.

Beţişor a declarat că nu a fost ascunsă nicio scrisoare, iar termenul limită de oferire a informaţiei solicitate de procurorii din Elveţia este 10 septembrie, nu 21 iunie, cum a susţinut Năstase.