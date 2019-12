Năstase, mustrat de cetățeni: Ascultaţi-ne, o să aveţi timp să faceţi live pe Facebook

"Ascultaţi-ne, o să aveţi timp să faceţi live pe Facebook". Asta i-a spus o locuitoare a Capitalei consilierului municipal Andrei Năstase. S-a întâmplat în timp ce un grup de locatari a venit la Primărie, pentru a le cere autorităţilor să se implice în cazul construcţiei mai multor blocuri, care ar fi ilegale. În timp ce femeia a încercat să-şi spună păsul, dar liderul PPDA a dat să plece, de parcă nu-l interesa subiectul.



Mai mulţi locatari de pe strada Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al Capitalei au mers vineri la Primărie, pentru a cere stoparea lucrărilor de construcţie a trei blocuri a câte 22 de etaje, care se înalţă în preajma locuinţelor lor. Nu este pentru prima dată când oamenii vin să ceară ajutorul aleşilor locali, pentru care şi-au dat votul, în speranţa că le vor rezolva problemele. Imediat ce preşedintele asociaţiei de locatari a început să vorbească despre problema cu care se confruntă, Andrei Năstase s-a ridicat de pe scaun.



"Singura fracţiune în care eu am avut încredere a fost a dumneavoastră şi, când am intrat ştiţi ce mi-au spus? "Ce vreţi şi dumneavoastră, prea deşteaptă sunteţi." De asta eu vreau ca indiferenţa dumneavoastră să o lăsaţi un pic deoparte. Live-urile, v-am spus, reuşiţi să le faceţi", a spus preşedintele asociaţiei de locatari, Olga Munteanu.



Ulterior, Andrei Năstase a mers în spatele sălii, unde a fost apostrofat de o altă femeie.



Am încercat să obţinem o reacţie de la Andrei Năstase, însă acesta a plecat, la scurt timp, de la şedinţă. Totodată, colega sa de partid, Aliona Mandatii, ne-a spus că, într-adevăr, locatarii au venit la sediul PPDA, pentru a cere ajutor, însă au discutat cu o persoană care nu era membră de partid. Într-un final, primarul Ion Ceban a dispus pregătirea documentelor pentru semnarea unei dispoziţii de anulare a tuturor actelor permisive pentru construcţia celor trei blocuri.

În 2018, pe un teren de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân a început să fie construit un complex locativ, însă cei care locuiesc în blocurile vecine se plâng că nu au fost consultaţi şi că pe terenul respectiv este insuficient pentru trei blocuri. O parte a complexului locativ ar trebui să fie dat în exploatare anul viitor, iar restul, în 2021.

Anterior, fostul primar interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, a semnat o dispoziţie privind suspendarea lucrărilor de construcţie, însă agentul economic a contestat decizia în judecată şi a obţinut câştig de cauză.