Năstase încearcă să-l spele pe Dodon: Susține că imaginile în care acesta vorbește despre federalizare sunt trucate, deși Igor Dodon a recunoscut că sunt reale

Andrei Năstase încearcă să-l spele pe Igor Dodon. Acesta a declarat într-o emisiune că imaginile video prezentate de Publika.md, în care Igor Dodon recunoaşte că vrea să federalizeze Republica Moldova, sunt trucate.

"Ceea ce am sesizat eu din acea înregistrare și am rugat niște colegi de-ai mei din România, colegi cu care am terminat facultatea, le-am trimis acea imagine și aștept de acolo niște rezultate ale unor expertize. Se vede foarte clar că este ceva trucat", a declarat Andrei Năstase la PRO TV Chișinău.