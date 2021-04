Năstase, după decizia CC: Am asistat cu toții la un spectacol de prost gust al unor politicieni iresponsabili

Am asistat cu toții la un spectacol de prost gust al unor politicieni iresponsabili şi forțe politice populiste, aflate în permanentă campanie electorală și preocupate mereu de următoarele alegeri, nu de viitoarele generații. Este reacția lui Andrei Năstase după ce Curtea Constituţională a constatat circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului.





"Am luat act de decizia Curții Constituționale, emisă la capătul unei perioade îndelungate de timp în care oamenii au fost mințiți ba cu alegerile anticipate, ba cu guverne partinice, pe fundalul unei crize generalizate fără precedent prin care trece țara. Am asistat cu toții la un spectacol de prost gust al unor politicieni iresponsabili şi forțe politice populiste, aflate în permanentă campanie electorală și preocupate mereu de următoarele alegeri, nu de viitoarele generații. Aceste jocuri politice creează precedente extrem de periculoase, Republica Moldova riscând să rămână şi în viitor un poligon de experimente al forțelor străine de interesele oamenilor şi ale țării noastre, fapt care va vulnerabiliza și mai mult statul, dar și instituțiile sale. Constatăm că problemele stringente ale oamenilor cum sunt pandemia, sărăcia, lipsa de perspective, injustiția și corupția endemică a instituțiilor și funcționarilor de stat, vor rămâne şi în continuare pe planul doi, în seama unui guvern demisionar iresponsabil și incompetent, tutelat de fostul și actualul președinte.Suntem conștienți că actualul parlament este emanația unui sistem electoral mixt convenit de Plahotniuc și Dodon, ca proiect comun al celui mai criminal regim din istoria recentă a Republicii Moldova, care a substituit statul de drept și a uzurpat puterea în stat. Am militat și milităm pentru alegeri anticipate libere şi corecte, organizate de un guvern responsabil ca un deznodământ firesc pentru situația politică actuală. Abordarea noastră este bazată pe responsabilitate, legalitate şi constituționalitate şi condamnarea abordărilor populiste și exclusiviste, precum şi a demersurilor iresponsabile ale unor politicieni de a-şi realiza cu orice preț obiectivele lor partinice şi personale, indiferent de consecințele și efectele economice și sociale dezastruoase pentru marea majoritate a populației, politicieni care nu doar că nu oferă nicio garanție că următoarea componență a parlamentului va fi lipsită de partide și persoane certate cu legea, ci dimpotrivă, încurajează divizarea societății în general şi a forțelor democratice, în special.