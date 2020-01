NĂSTASE CONFIRMĂ CĂ NU O VREA PE SANDU. Pe cine va susţine PPDA la prezidenţiale

Andrei Năstase lasă să se înţeleagă că nu o va susţine pe Maia Sandu la alegerile prezidenţiale din acest an, dacă liderul PAS se va regăsi printre candidaţii la funcţia de şef al statului. Preşedintele PPDA speră, totuşi, că partidele de dreapta vor reuşi să înainteze un candidat comun apolitic la scrutinul prezidenţial. Într-o conferinţă de presă, Andrei Năstase a amintit că până acum PPDA a făcut multe concesii în raport cu PAS, inclusiv în 2016, când Platforma Demnitate şi Adevăr şi-a retras candidatul la prezidenţiale în favoarea Maiei Sandu.

'' - O veţi susţine pe Maia Sandu la prezidenţiale?

- Stimată doamnă, datorită, în exclusivitate, Platformei DA am avut mai apoi un bloc ACUM. Repet, datorită Platformei DA care şi de această data a făcut concesii. Aşa am procedat şi de această data când am venit cu acest apel către toate forţele politice reformatoare din Republica Moldova'', a spus preşedintele PPDA, Andrei Năstase.



Andrei Năstase a mai spus că PPDA are un plan şi pentru situaţia în care partidele de dreapta nu vor răspunde apelului de a înainta un candidat comun apolitic la alegerile prezidenţiale.



''În rest, PPDA are capacitatea unui partid puternic să vină în faţa oamenilor cu propriul candidat în cazul în care alte forţe politice, alte forţe civice, nu vor da curs apelului nostru'', a spus Năstase.



Preşedintele PAS, Maia Sandu, nu ştie, deocamdată, dacă va candida sau nu la funcţia de şef al statului. Recent, într-o conferinţă de presă, Sandu a lăsat, însă, să se înţeleagă că la alegerile prezidenţiale, partidul Acţiune şi Solidaritate este gata să facă front comun cu alte partide şi să desemneze un candidat cu cele mai mari şanse de câştig.



''O să luăm decizia potrivită, la momentul potrivit. Eu cred că trebuie să candideze persoana care are cele mai mari şanse, care este cea mai convingătoare în această luptă şi persoana care poate contribui la scopurile cetăţenilor'', a menţionat preşedintele PAS, Maia Sandu.



Şi colegul de partid al Maiei Sandu, deputatul Sergiu Litvinenco, a scris pe facebook că la alegerile prezidenţiale PAS va sprijini un candidat integru, care are cele mai mari şanse să-l învingă pe actualul preşedinte al ţării, Igor Dodon.



La rândul său, liderul informal al socialiştilor, Igor Dodon, a spus că PSRM nu va da curs invitaţiei lansate de PPDA, dar va avea propriul candidat la funcţia de preşedinte care, de asemenea, va fi apolitic. Dodon nu a spus, însă, dacă acesta a fost sau nu identificat.