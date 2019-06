Năstase cere de la subalterni declarații mincinoase despre fosta conducere a MAI pentru a oferi Rusiei agenții Chișinăului din Transnistria

Declarat amator de "demnitate și adevăr", Andrei Năstase, ajuns ministru al Afacerilor Interne în guvernul Sandu, a creat un grup special de hingheri, care să-i linșeze pe angajații Direcției Operațiuni Speciale de la ministerul pe care îl conduce.

Potrivit actual.md, surse din rândul polițiștilor spun că represaliile au început după ce Năstase a încercat, prin promisiuni sau șantaj, să obțină de la subalterni declarații că fosta conducere a Inspectoratului General de Poliție ar fi fost implicată în ilegalități. Mai mult, finul de cununie al oligarhului condamnat Victor Țopa a discutat personal, timp de o săptămână cu fiecare ofițer de la Direcția Operațiuni Speciale, dar și de la Serviciul Protecție Internă și Anticorupție de la MAI.

O săptămână întreagă, Nastase, personal, dar și prin șeful de la SPIA, alți angajați ai acestei structuri, au chemat "la covor" conducătorii secțiilor, apoi inspectorii de rând de la SPIA. I-au amenințat cu demiterea pe unii, au încercat să-i corupă prin funcții și favoruri pe alții. Singura cerință a fost ca polițiștii să iasă cu declarații publice, în care să denigreze fosta conducere a Ministerului Afacerilor Interne, a IGP și DOS.

Încercările lui Năstase și ale fidelilor săi nu au avut niciun efect. Ofițerii au fost unanimi în declarații – toate acțiunile fostei conduceri au fost perfect legale. Ca urmare, finul de cununie al lui Victor Țopa a făcut o nouă criză de isterie. Acesta i-a amenințat pe polițiști că va pune slugile sale să le verifice orice pas, orice virgulă din acte și că nu se va opri până îi dă afară. Mai mult, procurorul și judecătorul autoîntitulat i-a amenințat că le face dosare penale.

Ca urmare, fostul procuror din perioada sovietică, ajuns acum la conducerea MAI, a creat un grup din 12 persoane loiale, dar detestate de marea majoritate a polițiștilor. Hingherii lui Năstase au început, din această săptămână, să-i persecute pe ofițerii care au refuzat să depună mărturii mincinoase.

Potrivit sursei citate, ar putea să existe și un alt motiv al interesului ministrului Năstase față de activitatea Direcției Operațiuni Speciale. DOS este singura subdiviziune din MAI cu atribuții cu privire la regimul constituțional al statului, are și o Sectie specializată care răspunde doar de regiunea transnistreană. Este și unica direcție din MAI ce dispune de ofițeri sub acoperire, infiltrați în structurile separatiste din Transnistria. O concluzie a dezmățului lansat de Năstase este că omul Țopilor, care în ultimul timp face deschis jocul rușilor, este că vrea să-i deconspire pe toți ofițerii și informatorii activi care lucrează sub acoperire în Transnistria și să-i ofere pe tavă Rusiei.

Inițiativa noului șef al MAI continuă șirul ilegalităților comise de la numirea sa în funcție. După ce și-a pus cumătru șef la IGP, Năstase a sfidat și Legea privind activitatea specială de investigații. Documentul stabilește clar, fără drept de interpretare, că activitatea specială de investigații poate fi supusă controlului doar de către Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică. Nu de către o un grup de persoane loiale din MAI.

Mai mult, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 693 din 30.08.2017, "ministru asigura coordonarea, supravegherea și controlul activității administrației publice în domeniul de activitate încredințate Munisterului pentru realizarea misiunii, prin emiterea în mod unipersonal și în limitele competenței sale a ordinelor, dar nici decum controlul activității speciale de investigații care cade sub incidența legii speciale".

Iar dacă există divergență între o norma generală și o normă specială, care se conțin în acte normative de același nivel, se aplică norma specială. În cazul dat, se face trimitere la art.1 al Legii nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații, în care este cert stabilit că activitatea specială de investigații reprezintă o procedura cu caracter secret, iar potrivit art. 6 al legii prenotate, activitatea specială de investigații se efectuează de către ofițerii de investigațiii ai subdiviziunilor specializate din cadrul MAI.

În continuare, articolul 17 din Legea menționată mai sus prevede că nimeni nu are dreptul să intervină în acțiunile legitime ale ofițerilor de investigații, cu excepția persoanelor nemijlocit împuternicite prin lege. Controlul asupra exercitării Legii nr.59 /2012 se efectuează de către procurori. Având în vedere aceste abuzuri și chiar ilegalități, Procuratura Generală trebuie să se autosesizeze.