NĂSTASE, BIOGRAFIE SCANDALOASĂ. Nu poate decide ce funcţie vrea să ocupe în stat

Şi-a făcut cumătrul subaltern, a votat pentru Rusia l-a APCE, nu s-a remarcat prin acţiuni revoluţionare la Ministerul de Interne şi a atacat jurnaliştii incomozi ori de câte ori l-au deranjat întrebările acestora. Este vorba despre Andrei Năstase, care nici până acum nu poate decide ce funcţie vrea să ocupe în stat. Năstase nu a recunoscut iniţial că şeful interimar al IGP, Gheorghe Blan, îi este cumătru.



"- Păi, e cumătrul dvs. Cum l-ați numit în așa funcție? Ați spus că...

- Domnișoară, vă rog din suflet să păstrați decența și deontologia."



Abia peste o lună, a recunoscut chiar Gheorghe Balan.



"Suntem cumătri".



Nici Procuratura Generală nu a fost ocolită de nănăşism. Procurorul general interimar, Dumitru Robu, este finul de cununie al procurorului Vera Chironda, care, la rândul ei, este cumătră cu ministrul de Interne, Andrei Năstase.



" Cam toţi colegii mei din procuratură doreau să fie cumătri cu mine. Bineînțeles, cu dânsa ne spuneam chiar și înainte cumătră vulpe. Acum aflu că este nașa lui ăstuia", a spus ANDREI NĂSTASE, ministrul de Interne.



Andrei Năstase s-a remarcat şi în data de 19 iunie, când a preferat să-şi petreacă seara la ... Filarmonică, în timp ce zeci de oameni de la Otaci trăiau clipe de groază, după ce o scară cu 12 apartamente s-a prăbuşit. Şi a continuat să calce cu stângul. El, care se declară proeuropean, a votat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, împreună cu socialistul Vlad Batrîncea, ca Rusia să-şi recapere dreptul de vot. Gestul i-a mirat chiar și de colegii din Blocul ACUM.



"Trebuie să dea explicaţia şi motivația de ce au făcut-o, cum au făcut-o şi vrem să ştim şi noi motivația lor", a spus LILIAN CARP, deputat PAS.



Votul i-a şocat şi pe ucraineni. Preşedintele Volodimir Zelenski i-a invitat să viziteze Donbassul, ca să înţeleagă ce pagube şi suferinţă a provocat Federaţia Rusă în Ucraina. Ulterior, Năstase s-a ferit să meargă la Kiev și să dea ochii cu autoritățile statului vecin.



"Îi invit pe toţi în Donbass ca să vadă câtă suferinţă a adus acest război", a spus VLADIMIR ZELENSKI, preşedintele Ucrainei.



După o sută de zile, în fruntea Ministerului de Interne, Andrei Năstase s-a lăudat cu mai multe proiecte, iniţiate şi realizate de fosta guvernare. Printre merite a inclus şi inaugurarea crucifixului din holul instituţiei.



"Crucifix ca pavăză a nevoie de unitate în societatea noastră îndelung încercată de războaiele politice din trecutul recent", a spus ANDREI NĂSTASE, ministrul Afacerilor Interne.



"Instalează crucifixuri în loc să se ocupe cu problemele ministerului."



Totuşi, ministrul de Interne nu a pomenit în raportul său niciun cuvânt despre infracţiunile grave înregistrate în cele 100 de zile. Pe listă se înscriu furtul de la filială băncii "Moldova Agroindbank", care până astăzi rămâne nedescoperit, dar şi omorul femeii din sectorul Botanica al Capitalei. Presupusul ucigaş a reuşit să fugă la câteva zile de la crimă în Germania. Iar presa a scris că reţinerea acestuia a fost zădărnicită de ministrul de Interne, care s-a grăbit să facă publică identitatea sa. Informaţia a ajuns şi la urechile individului, care a reuşit să fugă de autorităţile germane, venite să-l încătuşeze. Informaţie negată de Năstase.



După 100 de zile la MAI, Andrei Năstase a vrut să pună punct carierei sale de ministru şi a decis să candideze la funcţia de primar al Capitalei. Deşi este jurist, a încălcat legislaţia. A imprimat imaginea lui Ştefan cel Mare şi a clădirii Primăriei pe pliante electorale, iar instanţa de judecată l-a obligat să nu le folosească.



"Se constată încălcarea legislaţiei electorale."



Andrei Năstase nu a ţinut cont nici de indicaţiile Guvernului, care a cerut ca întâlnirile electorale să nu fie desfășurate în timpul orelor de muncă. A acţionat exact invers când a mers la o întrevedere cu medicii de la spitalul "Emilian Coțaga".



"O să vină Publika și o să spună Năstase o bolit când era mititel. Da, am bolit, domnule, și probabil și limbrici am avut", a spus ANDREI NĂSTASE, candidat la funcția de primar al Capitalei.



Din cauza lui, administraţia spitalului s-a ales cu o avertizare din partea Ministerului Sănătății.



Până acum, liderul PPDA, Andrei Năstase, nu a putut încă decide ce funcţie vrea să ocupe în stat. S-a prezentat în spaţiul public în calitate de deputat, vicepremier...



"Ca și ministru de Interne, ca și primar ales al Chișinăului..."



Mai mult, Năstase a recunoscut că a dorit să fie și procuror general.



"Lăsaţi-mă trei luni să merg acolo. Am un anumit regret că nu am fost cele trei sau patru, poate chiar mai mult timp, că nu am ajuns să dau drumul la nişte dosare, pentru că era nevoie de curaj", a spus ANDREI NĂSTASE, lider PPDA.



La fiecare gafă comisă, reprezentanţii instituţiilor mass-media au încercat să-i ceară socoteală lui Andrei Năstase, însă, deşi spune că este "cel mai bun prieten al presei", de fiecare dată a manifestat ostilitate şi agresivitate faţă de jurnaliştii incomozi.



Recent, şi-a exprimat regretul că nu a reuşit să epureze presa incomodă, după ce a preluat guvernarea.



"Marele meu regret, dar marele meu regret este că atunci, în iunie 2019, când am venit la guvernare n-am făcut ceea ce au așteptat toți cetățenii Republicii Moldova. Să epurăm, dacă putem spune, să asanăm spațiul mediatic din Republica Moldova", a spus ANDREI NĂSTASE, președintele PPDA.