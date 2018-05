Năstase a comis-o din nou! A fost reţinut de poliţişti de două ori într-o zi: Mă duc la CEDO (VIDEO)

Fostul tenismen Ilie Năstase a fost ridicat din nou din trafic de poliţişti. El fusese prins băut la volan în această dimineaţă, iar în urmă cu câteva minute a plecat de la Spitalul Floreasca şi, deşi avea permisul reţinut, fără drept de conducere, s-a urcat pe un scuter, a intrat pe contrasens, a depăşit linia dublă continuă şi ar fi trecut chiar pe culoarea roşie a semaforului. El s-a ales așadar cu două dosare penale în doar șase ore, scrie digi24.ro.

Ilie Năstase: Cică n-am nu știu ce asigurare. Și cică am dosar penal. Nu i-ați văzut la colț?

Reporter: Ați plecat de la Floreasca?



Ilie Năstase: Stăteau la pândă acolo, la colț.



Reporter: Ați trecut pe linia continuă?



Ilie Năstase: Nu, nu



Reporter: Ați trecut pe roșu?



Ilie Năstase: Întrebați-l pe dânsul ce-am făcut. N-am făcut nimic. Am dosar penal, adică sunt penal.

Reporter: De ce e dosar penal?



Ilie Năstase: M-a oprit, că a zis că am trecut pe roșu, când era verde.



Reporter: Ați suflat acum în etilotest?



Ilie Năstase: Hai, domle... să fim serioși.



Reporter: Ați suflat dimineață?



Ilie Năstase: Azi dimineață. 0,05 (la mie, n.r.)



Reporter: Vi se pare corect să vă urcați pe scuter acum?



Ilie Năstase: S-a întâmplat la 1 dimineața. Crezi că mai am ăla 0,05%



Ilie Năstase: Nu-s polițiști, sunt milițieni.



Polițist: La sediul Brigăzii Rutiere.



Ilie Năstase: Când ești miliţian nu poți să fii polițist. Ei sunt niște miliţieni și a recunoscut și doamna Kovesi. Este un stat milițienesc în România. Uite-i. Îmbrăcați cum sunt.



Reporter: Ați trecut pe roșu?



Ilie Năstase: N-am trecut pe roșu. Când mergi înainte e roșu, la dreapta e verde. Eu am luat-o la dreapta.



Reporter: Poate nu aveați voie pe scuter că ați băut.



Ilie Năstase: Acu faci și tu figuri? Întreabă-l de ce m-a oprit. Mergem unde e Borcea, la Jilava.



Reporter: Al doilea dosar penal?



Ilie Năstase: Nu știu, întreabă-i pe ei. Ei să vă declare vouă de ce mă opresc. Eu mă duc la CEDO. Aici n-am șansă cu militienii. Cică fii atent la mână. Uite mâna aici, am certificat medical, am tot.